Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 41 tỷ đồng

HNN.VN - Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “đánh bạc” với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế đã phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như: SHBET, 78WIN, HI88, NEW88… hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút số lượng lớn người tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.

Các trang cá cược này lợi dụng mạng Internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; phát tán các đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi như “chơi thử miễn phí”, “hoàn tiền, thưởng lớn”, “nạp ít - thắng nhiều”. Bên cạnh đó, các trang cá cược còn thường xuyên đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, đặc biệt cho người chơi mới tham gia. Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người chơi dễ dàng bị cuốn vào hoạt động cá cược.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của 16 đối tượng liên quan tại địa bàn thành phố. Qua quá trình điều tra, xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn. Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng một tháng. Đáng chú ý, đối tượng Phan Tuấn An (sinh năm 1994, trú tại phường An Cựu) có tang số đánh bạc lên đến 39 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan khác.

Minh Nguyên
