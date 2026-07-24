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ClockThứ Ba, 28/07/2026 12:56

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

HNN.VN - Ngày 28/7, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố tổ chức phiên họp tư vấn giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL (Hội đồng) chủ trì phiên họp.

Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Chuyển đổi sốTập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế và truyền thôngPhổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư phápTuyên truyền pháp luật cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpTruyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật250 đại biểu tham dự lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục pháp luật biên giới đất liềnTuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 700 đoàn viên thanh niên xã Khe Tre

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại phiên họp

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Châu, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, các thành viên Hội đồng.

6 tháng đầu năm 2026, công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các cấp, các ngành đa dạng hóa tuyên truyền, tổ chức 363 cuộc tuyên truyền cho hơn 41.000 lượt người; đẩy mạnh truyền thông pháp luật về Bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp qua chuyên mục riêng, infographic, video motion trên Hue-S; đăng tải gần 4.000 tin, bài; tổ chức 3 lớp tập huấn ứng dụng AI trong PBGDPL; triển khai cuộc thi phòng cháy chữa cháy trực tuyến thu hút hơn 152.000 lượt dự thi. Đồng thời, đồng hành cùng cơ sở và doanh nghiệp thực hiện 157 vụ việc trợ giúp pháp lý; thành lập điểm tiếp nhận trợ giúp pháp lý tại xã A Lưới 2; tổ chức tập huấn hỗ trợ pháp lý số cho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu đã lắng nghe và thảo luận sâu về chuỗi tham luận chuyên đề. Các báo cáo tham luận đã nêu bật nhiều giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả PBGDPL.

Trong đó, Công an thành phố đẩy mạnh số hóa tài liệu tuyên truyền để giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở; Báo và Phát thanh, truyền hình Huế đổi mới truyền thông bằng sản phẩm báo chí số, infographic, video ngắn sinh động; Sở Khoa học và Công nghệ khai thác nền tảng đô thị thông minh Hue-S và mạng xã hội tạo hàng triệu tương tác trực quan; Hiệp hội Doanh nghiệp áp dụng nền tảng số hỗ trợ pháp lý lao động mà không làm gián đoạn sản xuất.

 Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phát biểu tham luận tại phiên họp

Bên cạnh công nghệ, các đơn vị cũng chú trọng giải pháp chuyên môn sâu như Tòa án nhân dân phối hợp bố trí trợ giúp pháp lý trực tiếp bảo vệ nhóm yếu thế; Hội Luật gia phát huy vai trò chuyên gia hòa giải, giải quyết vướng mắc từ sớm ngay tại cộng đồng; Sở Văn hóa và Thể thao tập trung tuyên truyền pháp luật phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và biểu dương những kết quả thu được trong 6 tháng đầu năm 2026 và các tham luận trình bày tại phiên họp. Đồng thời nhấn mạnh, chuyển đổi số trong PBGDPL không chỉ là xu hướng mà là giải pháp then chốt để nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

Các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp liên ngành, khai thác tối đa lợi thế của các nền tảng công nghệ số và ứng dụng Hue-S. Đồng thời, cần liên tục đổi mới nội dung sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm đối tượng, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn thành phố.

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 Từ khóa:
TTPBPLNguyễn Văn MạnhNguyễn Thị Châuhội đồngtriển khai
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