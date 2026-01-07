  • Huế ngày nay Online
Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

HNN.VN - Ngày 5/2, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 42, Quân khu 4, phối hợp với Viettel Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và nhân viên hợp đồng.

Toàn cảnh tại buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đại hội đã thông qua nghị quyết với 9 mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng bộ; đồng thời, nhấn mạnh phương châm hành động “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững” nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong chương trình, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 42 đã thông tin chuyên đề về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong toàn quân năm 2025. Theo đó, mặc dù tình hình chấp hành kỷ luật nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn xảy ra một số vụ việc vi phạm do nguyên nhân chủ quan như nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, thiếu tu dưỡng rèn luyện, lơ là trong quản lý, sử dụng tài sản và chấp hành quy định của đơn vị. Báo cáo viên đã phân tích phương thức, thủ đoạn của một số loại tội phạm; đồng thời cảnh báo những nguy cơ phát sinh vi phạm trong môi trường công tác gắn với công nghệ và hoạt động kinh tế.

Buổi tuyên truyền đã dành thời gian trao đổi về một số vụ án, vụ việc liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật; phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa. Việc gắn tuyên truyền pháp luật với các vụ việc cụ thể đã giúp nội dung trở nên thiết thực, dễ tiếp cận và có tính cảnh báo cao.

CẢNH HUY - ĐỨC QUANG
