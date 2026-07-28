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ClockThứ Ba, 28/07/2026 16:24

Gần 100 doanh nghiệp tham gia tập huấn điều tra đổi mới sáng tạo năm 2026

HNN.VN - Chiều 28/7, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện phiếu điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Khơi thông động lực tăng trưởng từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi sốĐẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luậtHiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình caoTạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế số hiện đại

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tham gia khảo sát về hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Hội nghị nhằm triển khai kế hoạch điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu thực tiễn phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được hướng dẫn quy trình thực hiện điều tra, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của UBND các xã, phường và doanh nghiệp; cách cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý đổi mới sáng tạo và gửi phiếu điều tra trực tuyến thông qua ứng dụng Hue-S. Các đại biểu cũng trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh và được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên hệ thống.

Điểm mới của cuộc điều tra năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình triển khai. Doanh nghiệp và cán bộ đầu mối có thể cập nhật thông tin trên hệ thống khảo sát, đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc thông qua ứng dụng công dân số Hue-S để thực hiện các nội dung điều tra. Việc số hóa quy trình giúp tiết kiệm thời gian, giảm nhân lực, đồng thời nâng cao tính minh bạch, chính xác và kịp thời của dữ liệu thu thập.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 40% doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn có hoạt động đổi mới sáng tạo, qua đó đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: Phước Ly
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