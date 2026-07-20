Phong Điền thông qua Đề án đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Điểm nhấn của kỳ họp là việc HĐND phường thống nhất thông qua Đề án đào tạo nguồn nhân lực phường Phong Điền giai đoạn 2026 -2030. Đây được xem là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án cũng hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, thành thạo chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, HĐND phường cũng xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi nguồn kinh phí từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) năm 2025 và Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2026 từ nguồn thu của chương trình này.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ nhấn mạnh, các nghị quyết thông qua đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, vừa tạo nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới. Đồng thời, đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, lộ trình thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đối với Đề án đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030, cần sớm rà soát nhu cầu đào tạo của từng nhóm cán bộ, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, kỹ năng phục vụ Nhân dân và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.