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ClockThứ Ba, 28/07/2026 20:32

Đón đọc Huế ngày nay số 485, ngày 29/7/2026

HNN.VN - Báo Huế Ngày nay số 485 có nhiều nội dung được bạn đọc quan tâm về cơ chế đặc thù để phát triển đô thị di sản; về đề án xây dựng Huế thành thành phố nhiếp ảnh của Việt Nam trong tương lai; về xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ và nhiều thông tin thời sự nổi bật khác về kinh tế, văn hóa, giáo dục…
 Trang nhất Huế ngày nay số 848 với các thông tin nổi bật  

Nổi bật trang 2 là bài viết “Khơi thông động lực tăng trưởng từ khoa học, công nghệ”, thông tin về hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh những kết quả đạt được, bài viết  đã nhìn thẳng vào những hạn chế như hạ tầng số ở cơ sở chưa đồng bộ, chuyển đổi số giữa các địa phương còn thiếu đồng đều, giải ngân nguồn lực còn chậm.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp, ngành quán triệt sâu sắc tinh thần xuyên suốt, đó là chuyển từ “hoàn thiện thể chế” sang “tạo ra sản phẩm và giá trị”; coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Ở chuyên mục Kinh tế (trang 4), đáng chú ý là thông tin về tình trạng "Nghĩa địa lấn 'đất vàng' ven biển",  phản ánh thực trạng hàng nghìn ngôi mộ đang chiếm giữ nhiều khu đất "đẹp" ven biển Thuận An, ở những vị trí có giá trị lớn để phát triển du lịch và hạ tầng đô thị. Thực trạng này gây áp lực cho công tác giải phóng mặt bằng, gây chậm trễ nhiều dự án, cản trở tốc độ phát triển đô thị.

Tiếp nối mạch nội dung này, bài "Xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ" phân tích những rào cản khiến tỷ lệ hỏa táng ở Huế còn thấp. Bài viết cho thấy, để thay đổi một phong tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ cần sự đồng hành giữa chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền lâu dài ở cơ sở.

Đáng chú ý trên trang Bạn đọc - Pháp luật là bài "Nhận diện sớm để ngăn ngừa", nhìn từ hàng loạt vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật thời gian qua để nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ những hành vi vi phạm nhỏ.

Số báo còn có nhiều thông tin thời sự về kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội để phát triển đô thị di sản Huế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Huế về đề án xây dựng thành phố nhiếp ảnh Việt Nam; tăng lương tối thiểu- niềm vui của người lao động; điểm tựa của những phụ nữ yếu thế...    

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

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