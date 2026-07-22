Phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 8/2026

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố trong một lần kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, tiếp nhận thông tin được đẩy mạnh thông qua hệ thống tin nhắn “Brandname” phối hợp cùng các nhà mạng. Tính đến nay, địa bàn thành phố đã tiếp nhận 33 nguồn tin trong nước (dự kiến khoảng 310 - 358 liệt sĩ) và 54 nguồn tin về phần mộ liệt sĩ tại nước bạn Lào.

Trong công tác quy tập, mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 192 đã cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại Lào và 2 HCLS trên địa bàn trong nước. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã chủ động triển khai máy radar xuyên đất để khảo sát các khu vực nghi vấn mộ tập thể tại Cửa Chánh Tây và đường Xuân 68 (phường Phú Xuân), phát hiện các vùng xáo trộn địa chất ở độ sâu từ 1m đến 2,2m làm cơ sở xây dựng kế hoạch cất bốc thời gian tới.

Song song đó, công tác chuyển đổi số và lấy mẫu ADN được phối hợp thực hiện chặt chẽ. Đến ngày 22/7/2026, thành phố đã khai mở 4.523/7.283 mộ tại 42 nghĩa trang liệt sĩ (đạt 62,1%), chọn lọc được 2.319 mộ đủ điều kiện và đã bàn giao 1.681 mẫu HCLS cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến nay, đã có 25/42 nghĩa trang hoàn thành công tác lấy mẫu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Kết quả tìm kiếm, quy tập trong nước còn thấp; HCLS bị phân hủy qua nhiều năm khiến việc lựa chọn mẫu đủ tiêu chuẩn giám định ADN gặp khó khăn; kết cấu mộ ở một số nghĩa trang bị kiên cố hóa qua nhiều lần nâng cấp gây trở ngại cho việc khai mở.

Các lực lượng đang ngày đêm lấy mấu, số hóa nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên; tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế thống nhất tập trung cao độ lực lượng, quyết tâm hoàn thành 100% công tác lấy mẫu HCLS tại toàn bộ 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn ngay trong tháng 8/2026.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, trọng tâm là các khu vực địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, đặc biệt là các phần mộ tập thể; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm; tăng cường kiểm tra, chuẩn bị tốt nội dung cho đợt sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm sắp tới.