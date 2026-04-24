Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Chuyển đổi số

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới của hai đạo luật quan trọng vừa được Quốc hội thông qua. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin trong tình hình mới.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hành lang pháp lý trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Luật lần đầu tiên luật hóa khái niệm “văn bản điện tử bí mật nhà nước”, đồng thời quy định vận hành mạng LAN độc lập nhằm tăng cường an toàn dữ liệu. Luật bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan đến việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới để thu thập, phát tán trái phép dữ liệu bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Luật cũng quy định chặt chẽ hơn về việc đóng dấu mật, mở rộng thẩm quyền sao, chụp tài liệu mật đến cấp xã; đồng thời xác định rõ trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước đối với cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kể cả sau khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Đối với Luật Chuyển đổi số, đây là đạo luật khung chuyên biệt đầu tiên về chuyển đổi số, được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật tạo nền tảng pháp lý thống nhất nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Luật Chuyển đổi số quy định Nhà nước dành tối thiểu 1% ngân sách hằng năm cho chuyển đổi số quốc gia; đồng thời bổ sung các chính sách ưu đãi đặc thù đối với đội ngũ chuyên trách chuyển đổi số và an ninh mạng từ ngày 1/7/2026.