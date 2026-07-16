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Thể thao

Taekwondo Huế ghi dấu ấn tại giải thanh thiếu niên Quốc gia 2026

ClockThứ Ba, 28/07/2026 16:07
HNN.VN - Chiều 28/7, HLV Nguyễn Văn Pháp thông tin, tuyển Taekwondo TP. Huế vừa khép lại hành trình tại giải vô địch thanh thiếu niên Quốc gia 2026 với những thành tích đáng khích lệ.

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Những VĐV đạt thành tích cao tại giải của tuyển Taekwondo TP. Huế 

Diễn ra từ 23/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 đấu do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức quy tụ hơn 1.000 VĐV đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại giải, những tỉnh, thành có đông VĐV tham dự nhất, gồm: TP. Hồ Chí Minh (hơn 300 VĐV), TP. Hà Nội (hơn 200 VĐV), Lâm Đồng (hơn 100 VĐV)… Trong khi đó, TP. Huế góp mặt 9 VĐV (5 đối kháng, 4 quyền) và là đơn vị có ít VĐV tham dự nhất.

Tuy vậy, sau những nỗ lực trên thảm đấu, tuyển Taekwondo TP. Huế đã giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ (2 HCV đối kháng thuộc về Nguyễn Mỹ và Vĩnh Tiến), đứng 20/31 tỉnh, thành tham dự.

Với việc tái cấu trúc lực lượng, sau 3 mùa liên tiếp, đến mùa giải thứ 4, Taekwondo TP. Huế đã giành được HCV tại sân chơi trẻ này. Điều này cũng thắp lên những kỳ vọng về lực lượng kế cận và tiềm năng ở chu kỳ mới của bộ môn này, nhất là trong bối cảnh Taekwondo nói riêng, thể thao Huế nói chung phải đối diện áp lực "mạnh quân, đông tướng" đến từ nhiều tỉnh, thành bạn sau sáp nhập.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: taekwondo Huếgiải vô địch taekwondo thanh thiếu niên quốc giaVĐVHCVđối kháng
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