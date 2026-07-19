Mỹ triển khai đợt áp thuế mới, bao phủ 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu

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Theo USTR, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 00h01 sáng 24/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 – một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20/2. Biện pháp này áp dụng đối với 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, chiếm 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của Mỹ.

Một số nền kinh tế phải chịu mức thuế 10%, trong đó có Canada, Mexico, Anh... Mức thuế áp dụng với Anh gần tương đồng với thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đạt được vào năm ngoái nhằm giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh vào Mỹ xuống còn 10%.

Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế lên tới 12,5%.

Các mức thuế mới không áp dụng đối vói những mặt hàng thuộc diện miễn trừ như phân bón và một số loại nhiên liệu - hai mặt hàng hiện đang tăng giá mạnh do diễn biến của tình hình Trung Đông cũng như một số loại thực phẩm và loại kim loại, ô tô và dược phẩm.

Hàng hóa đã phải chịu thuế quan theo ngành, như thép và nhôm, sẽ không bị ảnh hưởng. Hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada cũng sẽ được miễn trừ, một quan chức Mỹ lưu ý.

Washington cũng đang điều tra riêng 16 nền kinh tế liên quan năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa. Những cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp thuế bổ sung, với các mức thuế khác nhau.