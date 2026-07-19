  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ triển khai đợt áp thuế mới, bao phủ 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu

ClockThứ Sáu, 24/07/2026 15:30
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 23/7 đã công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt, vốn sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm theo giờ miền Đông nước Mỹ.

THUẾ QUAN HOA KỲ: Chuẩn bị một gói thuế mới trên diện rộng sau khi mức thuế toàn cầu 10% sắp hết hiệu lựcXung đột Trung Đông: Giao tranh tiếp tục lan rộng tại Vùng VịnhBáo động nguồn nước trên Trái Đất cạn kiệt oxy

Ảnh: Bloomberg 

Theo USTR, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 00h01 sáng 24/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 – một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20/2. Biện pháp này áp dụng đối với 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, chiếm 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của Mỹ.

Một số nền kinh tế phải chịu mức thuế 10%, trong đó có Canada, Mexico, Anh... Mức thuế áp dụng với Anh gần tương đồng với thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đạt được vào năm ngoái nhằm giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh vào Mỹ xuống còn 10%.

Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế lên tới 12,5%.

Các mức thuế mới không áp dụng đối vói những mặt hàng thuộc diện miễn trừ như phân bón và một số loại nhiên liệu - hai mặt hàng hiện đang tăng giá mạnh do diễn biến của tình hình Trung Đông cũng như một số loại thực phẩm và loại kim loại, ô tô và dược phẩm.

Hàng hóa đã phải chịu thuế quan theo ngành, như thép và nhôm, sẽ không bị ảnh hưởng. Hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada cũng sẽ được miễn trừ, một quan chức Mỹ lưu ý.

Washington cũng đang điều tra riêng 16 nền kinh tế liên quan năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa. Những cuộc điều tra có thể dẫn đến việc áp thuế bổ sung, với các mức thuế khác nhau.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Mỹtriển khaiđợt áp thuếmới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đợt tấn công mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran

Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương vào đêm 16/7 (giờ địa phương) trong đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Đợt tấn công mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Hơn 250 triệu đồng triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại Khe Tre

Chiều 16/7, tại xã Khe Tre, Đoàn các cơ quan Đảng thành phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Đoàn Thanh niên xã Khe Tre tổ chức Ngày cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và chăm lo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn 250 triệu đồng triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại Khe Tre

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top