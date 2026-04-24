Tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế và truyền thông

HNN.VN - Ngày 24/4, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Huế tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn 

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; qua đó tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Xuân Nhi nhấn mạnh: Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò trung tâm của pháp luật trong kiến tạo phát triển, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực tiễn tại địa phương cho thấy, dù công tác truyền thông dự thảo chính sách đã có chuyển biến tích cực, song vẫn còn hạn chế về tính đồng bộ, kịp thời, hiệu quả lấy ý kiến và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên sâu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề thiết thực như: những vấn đề chung về truyền thông chính sách; kỹ năng xây dựng tài liệu truyền thông dự thảo chính sách thông qua các hình thức trực quan; kỹ năng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tập huấn tập trung vào việc nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Hội nghị là dịp quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 407, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

THÁI BÌNH
Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

“Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vào sáng 24/4.

Sản xuất lúa theo hướng phát thải thấp

Ngày 23/4, tại xã Phú Vang, Trung tâm Khuyến nông - Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức Hội nghị đầu bờ nhằm đánh giá "Mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật 3 giảm 3 tăng; quản lý nước; quản lý rơm rạ để sản xuất lúa theo hướng giảm phát thải thấp".

Phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp

Ngày 22/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Huế tổ chức hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn.

Làm hết việc chứ không hết giờ

“Làm hết việc chứ không hết giờ” - đó không chỉ là một câu nói, mà trở thành tinh thần làm việc quen thuộc của cán bộ, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố.

Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới

Vừa qua, việc Quốc hội thông qua chủ trương giảm, miễn một số loại thuế liên quan đến xăng dầu và đặc biệt là ủy quyền cho Chính phủ chủ động điều hành trong quá trình thực hiện, là một quyết định có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một chính sách tài khóa thông thường.

