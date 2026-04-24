Tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế và truyền thông

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; qua đó tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Xuân Nhi nhấn mạnh: Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò trung tâm của pháp luật trong kiến tạo phát triển, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực tiễn tại địa phương cho thấy, dù công tác truyền thông dự thảo chính sách đã có chuyển biến tích cực, song vẫn còn hạn chế về tính đồng bộ, kịp thời, hiệu quả lấy ý kiến và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên sâu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề thiết thực như: những vấn đề chung về truyền thông chính sách; kỹ năng xây dựng tài liệu truyền thông dự thảo chính sách thông qua các hình thức trực quan; kỹ năng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tập huấn tập trung vào việc nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật.

Hội nghị là dịp quan trọng để trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 407, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.