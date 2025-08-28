  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/08/2025 15:51

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

HNN.VN - Ngày 30/8, Trung tá Lê Bá Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuyển quân năm 2026: Thực hiện đúng quy trình; tuyển người nào, chắc người đóPhổ biến, giáo dục pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpPhòng thủ dân sự: Nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dàiPhường Thuận Hóa khen thưởng gương điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị thăm, làm việc tại Bộ CHQS thành phố Huế

Khám xét nơi ở của đối tượng 

Theo đó, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 29/8, tại khu vực đường An Cư Đông (tổ dân phố An Cư Đông 2, xã Chân Mây - Lăng Cô), tổ công tác liên ngành gồm Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đội đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ) thuộc BĐBP TP. Huế và Công an xã Chân Mây - Lăng Cô trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện đối tượng Lê Văn Sự (sinh ngày 30/4/2002), điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Blade, biển kiểm soát 43G1-51510 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của Sự có một túi nilon màu hồng, bên trong chứa các tinh thể màu trắng có khối lượng 0,2126gam. Đối tượng khai nhận đây là ma túy đá, được tàng trữ với mục đích để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong tang vật theo quy định.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 và Công an xã Chân Mây - Lăng Cô tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Sự tại tổ dân phố An Cư Đông 1, xã Chân Mây - Lăng Cô. Qua khám xét, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, có khối lượng 2, 4774gam và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tinh thể trên là ma túy loại Methamphetamine. Hiện Đồn Biên phòng Lăng Cô đang tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngbắt đối tượngtàng trữma túy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên

Chiều 28/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tổ chức hội nghị giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho gần 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tặng quà cho đoàn viên thanh niên có người thân là ngư dân.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên
Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình

Ngày 26/8, tại xã A Lưới 1, diễn ra lễ ký kết quy chế kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng TP. Huế (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình
Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5

Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (CHQS) đã chỉ đạo Trung đoàn 6 triển khai 100 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xuống cơ sở giúp dân phòng chống bão số 5 (Kajiki). Cùng với đó, chỉ đạo bộ đội địa phương tăng cường về cơ sở phối hợp với người dân phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Bộ đội giúp dân phòng chống bão số 5
Trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào

Ngày 23/8, tại Trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã kết nối, phối hợp các nhà hảo tâm, tổ chức tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho toàn bộ 50 hộ dân bản Sê Sáp, Lào.

Trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào
Đặt mục tiêu 30% xã, phường không ma túy

Chiều 21/8, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030; cao điểm thực hiện mục tiêu 30% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Đặt mục tiêu 30 xã, phường không ma túy

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top