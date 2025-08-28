Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Khám xét nơi ở của đối tượng

Theo đó, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 29/8, tại khu vực đường An Cư Đông (tổ dân phố An Cư Đông 2, xã Chân Mây - Lăng Cô), tổ công tác liên ngành gồm Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đội đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ) thuộc BĐBP TP. Huế và Công an xã Chân Mây - Lăng Cô trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện đối tượng Lê Văn Sự (sinh ngày 30/4/2002), điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Blade, biển kiểm soát 43G1-51510 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của Sự có một túi nilon màu hồng, bên trong chứa các tinh thể màu trắng có khối lượng 0,2126gam. Đối tượng khai nhận đây là ma túy đá, được tàng trữ với mục đích để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong tang vật theo quy định.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 và Công an xã Chân Mây - Lăng Cô tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Sự tại tổ dân phố An Cư Đông 1, xã Chân Mây - Lăng Cô. Qua khám xét, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, có khối lượng 2, 4774gam và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tinh thể trên là ma túy loại Methamphetamine. Hiện Đồn Biên phòng Lăng Cô đang tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.