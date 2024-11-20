Phường Thuận Hóa khen thưởng gương điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

3 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời điểm lại 20 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đây là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an cũng như tinh thần đồng lòng của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Từ ngày 1/7/2025, Công an phường Thuận Hóa chính thức đi vào hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và Công an TP. Huế, nhiều giải pháp đảm bảo ANTT được triển khai, đặc biệt là gắn với Đề án 06 về chuyển đổi số, cải cách hành chính. Những kết quả bước đầu đã góp phần xây dựng Thuận Hóa trở thành điểm sáng về an ninh, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp. Người dân ngày càng nâng cao ý thức, chủ động phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn trật tự, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, có 3 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Bách được Giám đốc Công an TP. Huế tặng bằng khen. UBMTTQVN TP.Huế và phường cũng đã trao 24 suất quà trị giá 17 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết phong trào bảo vệ ANTT với công tác an sinh xã hội.