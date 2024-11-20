  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 17/08/2025 12:39

Phường Thuận Hóa khen thưởng gương điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

HNN.VN - Sáng 17/8, UBND phường Thuận Hóa (TP.Huế) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường.
 3 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời điểm lại 20 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đây là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an cũng như tinh thần đồng lòng của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Từ ngày 1/7/2025, Công an phường Thuận Hóa chính thức đi vào hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và Công an TP. Huế, nhiều giải pháp đảm bảo ANTT được triển khai, đặc biệt là gắn với Đề án 06 về chuyển đổi số, cải cách hành chính. Những kết quả bước đầu đã góp phần xây dựng Thuận Hóa trở thành điểm sáng về an ninh, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp. Người dân ngày càng nâng cao ý thức, chủ động phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn trật tự, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, có 3 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đình Bách được Giám đốc Công an TP. Huế tặng bằng khen. UBMTTQVN TP.Huế và phường cũng đã trao 24 suất quà trị giá 17 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết phong trào bảo vệ ANTT với công tác an sinh xã hội.

Liên Minh
 Từ khóa:
phường thuận hóaan ninh trật tựngày truyền thống công an nhân dântoàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tận tâm với công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ an ninh thôn, luôn tận tâm, nhiệt huyết với công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, anh Đoàn Văn Rinh - chàng trai 9X người Tà Ôi ở vùng cao A Lưới vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tận tâm với công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Đồng bào Công giáo phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Không ít mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đồng tình, hưởng ứng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng bào Công giáo phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
Hiệu quả từ các mô hình an ninh trật tự

Đánh giá về các mô hình an ninh trật tự (ANTT) từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) hiện nay, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Các mô hình, điển hình trong phong trào TDBVANTQ đã phát huy được vai trò làm chủ, tích cực của người dân; góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ các mô hình an ninh trật tự
Nhiều hoạt động Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2024), công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở.

Nhiều hoạt động Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top