  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 27/08/2025 16:51

Tuyển quân năm 2026: Thực hiện đúng quy trình; tuyển người nào, chắc người đó

HNN.VN - Chiều 27/8, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2025.

Xử lý nghiêm các hành vi không tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sựBảo đảm việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũTổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 13 - 15/2

Khen thưởng các điển hình trong công tác tuyển quân năm 2025 

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của thành phố diễn ra công bằng dân chủ, đúng luật trong tất cả các khâu của quá trình tuyển quân, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, không để xảy ra bù đổi; đươc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương, đánh giá là địa phương đứng đầu của quân khu.

Đáng chú ý, tổng sức khỏe loại 1, 2 đạt 78,4%; trong đó quân đội đạt 76,2% so với năm 2024 tăng 0,2%, công an đạt 91,5%, so với năm 2024 tăng 4,2%). Đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 10,2%, tăng 1,4% so với năm 2024. Có 34 thanh niên là đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các địa phương tặng sổ tiết kiệm từ 2,5 - 10 triệu đồng cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân, trở thành “Ngày Hội tòng quân” ở địa phương.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong phân cấp chỉ đạo, quản lý, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân trên địa bàn thành phố. Do đó, Hội đồng NVQS thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Hội đồng NVQS trong công tác tuyển quân, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

Kịp thời kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của từng thành viên được phân công phụ trách địa bàn và gắn trách nhiệm về kết quả công tác tuyển quân trên từng địa bàn đảm nhiệm. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã trực tiếp làm công tác tuyển quân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng không để sót, lọt, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện đúng quy trình tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
tuyển quânnhập ngũHội đồngNVQStổng kếtthanh niênđảng viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn.

Bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng
Nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục tiểu học

Sáng 22/8, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục tiểu học

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top