Tuyển quân năm 2026: Thực hiện đúng quy trình; tuyển người nào, chắc người đó

Khen thưởng các điển hình trong công tác tuyển quân năm 2025

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của thành phố diễn ra công bằng dân chủ, đúng luật trong tất cả các khâu của quá trình tuyển quân, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, không để xảy ra bù đổi; đươc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương, đánh giá là địa phương đứng đầu của quân khu.

Đáng chú ý, tổng sức khỏe loại 1, 2 đạt 78,4%; trong đó quân đội đạt 76,2% so với năm 2024 tăng 0,2%, công an đạt 91,5%, so với năm 2024 tăng 4,2%). Đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 10,2%, tăng 1,4% so với năm 2024. Có 34 thanh niên là đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các địa phương tặng sổ tiết kiệm từ 2,5 - 10 triệu đồng cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân, trở thành “Ngày Hội tòng quân” ở địa phương.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong phân cấp chỉ đạo, quản lý, điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân trên địa bàn thành phố. Do đó, Hội đồng NVQS thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Hội đồng NVQS trong công tác tuyển quân, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

Kịp thời kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của từng thành viên được phân công phụ trách địa bàn và gắn trách nhiệm về kết quả công tác tuyển quân trên từng địa bàn đảm nhiệm. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã trực tiếp làm công tác tuyển quân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng không để sót, lọt, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện đúng quy trình tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó.