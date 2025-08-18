Phòng thủ dân sự: Nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài

Phối hợp diễn tập cứu hộ cứu nạn trong kế hoạch phòng thủ dân sự

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Luật PTDS đã xác lập hành lang pháp lý rõ ràng cho việc xây dựng thế trận PTDS gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo các ban, sở, nghành, các địa phương, đơn vị cần nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác PTDS và xem đây là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài; cần xây dựng PTDS từ thời bình, đặt trong tổng thể nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại và phát triển kinh tế.

“Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng: Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, lực lượng y tế, cứu hộ - cứu nạn, cơ quan thông tin - truyền thông… trong tình huống thiên tai, sự cố hay thảm hoạ. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền pháp luật về PTDS đến toàn dân, để mỗi người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong bảo vệ tính mạng, tài sản và an toàn cộng đồng” – ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được phổ biến các nội dung Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật PTDS; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy PTDS thành phố, Ban Chỉ huy PTDS cấp xã; giới thiệu, triển khai nhiệm vụ về phòng chống thiên tai cấp xã; công tác PTDS ở khu vực biên giới đất liền, biên giới biền, vùng đầm phá, cửa sông, cửa biển, vùng nước cảng biển và vùng nước nội thủy.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai mạc huấn luyện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) mùa khô 2025-2026 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 (Đội 192).

Đội 192 đã phát động và tổ chức kí kết phong trào thi đua huấn luyện giỏi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mùa khô 2025-2026

Trong thời gian 1 tháng, cán bộ, nhân viên Đội 192 được huấn luyện các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật và các nội dung liên quan. Trong đó, trọng tâm là tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong tìm kiếm, quy tập HCLS; nâng cao chất lượng học tiếng Lào, phong tục tập quán của nhân dân Lào; các thông tư của Bộ Quốc phòng, nội dung cơ bản trong quy chế tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự; công tác tuyên truyền đặc biệt; tăng cường phòng chống vi phạm kỷ luật trong Quân đội; huấn luyện địa hình quân sự; huấn luyện nâng cao thể lực, cứu hộ, cứu nạn; kỹ năng lái xe an toàn trong mọi điều kiện…

Dịp này, Đội 192 đã phát động và tổ chức kí kết phong trào thi đua huấn luyện giỏi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mùa khô 2025 - 2026.