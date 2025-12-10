Xuất hiện loại ma túy cực độc tại Việt Nam

Thu giữ các lọ ma túy “cực độc” fentanyl tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, đêm 23, rạng sáng 24/11, C04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại căn nhà, trong ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Thời điểm này, các đối tượng đã cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật... Các tổ công tác nhanh chóng phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, sau đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình vây bắt nhóm đối tượng, có hai đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã sử dụng flycam phát hiện vị trí và bắt gọn các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau (trong đó có 6 lọ nước nghi ma túy cực độc). Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ khoảng 48 nghìn viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Sau một thời gian gửi mẫu lọ nước (10ml) thu giữ nghi ma túy đến Trung tâm Giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cho kết quả, đây là loại ma túy cực độc - fentanyl.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994), trú tại Hà Nội khai nhận, để tạo độ “phê” khi sử dụng ma túy, đối tượng mua 10 lọ fentanyl có giá tiền hơn 7 triệu đồng. Vào thời điểm cơ quan Công an đột kích, đối tượng Tuấn đã sử dụng 4 lọ, còn 6 lọ fentanyl.

Hiện, C04 đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Trước đó, ngày 9/11/2024, Công an xã Dương Xá, huyện Gia Lâm (đơn vị hành chính cũ), thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1996), trú tại Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, trong đó có 2 đối tượng tử vong do “sốc” ma túy. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 12 lọ thuốc bên trong chứa ma túy fentanyl.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thị trường ma túy hiện nay đang ngày càng đa dạng, ngoài sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá, ketamin, các đối tượng còn sản xuất các loại ma túy tổng hợp dạng fentanyl.

Việc xuất hiện loại ma túy cực độc này tại Việt Nam tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo sử dụng ma túy trong giới trẻ, bởi có nhiều người sử dụng ma túy bị pha trộn mà không biết trong đó có chất fentanyl. Những loại ma túy pha trộn này có độc tính rất mạnh, dẫn đến tử vong cao hơn nhiều so với heroin.

Về mặt y tế, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau Opioid (nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện), đây là chất giảm đau rất mạnh (gấp 100 lần morphine, 50 lần heroin) được sử dụng có kiểm soát (kê theo đơn) trong điều trị bệnh ở nhiều nước bằng cách tiêm, bơm vào đường truyền dịch, xịt vào mũi, đặt vào miệng hoặc dán miếng dán lên da.

Tuy nhiên, fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp, được sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocain hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ "phê”. Do đó, fentanyl và một số dẫn xuất đã được đưa vào bảng I - Danh mục cần kiểm soát theo Công ước quốc tế 1961 của Liên hợp quốc.

Cũng theo C04, fentanyl gây nghiện mạnh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ và một số nước. Người sử dụng chỉ cần một lượng rất nhỏ khoảng 2mg cũng có thể gây tử vong do suy hô hấp.

Lực lượng chống ma tuý Mỹ (DEA) trực tiếp cảnh báo về việc, chỉ riêng trong năm 2023 đã có hơn 100 nghìn người, chủ yếu là người trẻ, tử vong do sử dụng fentanyl quá liều. Đây là chất ma túy mới mà mất 7 năm Mỹ mới tìm ra được.

Ở nước ta, fentanyl được đưa vào Danh mục II (các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.

Các dẫn xuất của fentanyl như: Alfetanil, Remifentanil, Selfentanil, Acetylfentanyl, Butyrfentanyl, Furanylfentanyl…cũng được quy định trong danh mục các chất ma túy thuộc Nghị định số 57.

Để phòng tránh hiểm họa fentanyl, C04 đã có điện gửi Công an các đơn vị, địa phương thông báo về tác hại và phòng ngừa tội phạm ma túy liên quan đến ma túy tổng hợp fentanyl.

Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường học, khu công nghiệp, khu vực có nguy cơ cao về tác hại của hiểm họa ma túy; nhất là tác hại của các loại ma túy mới, ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc (cỏ Mỹ), “bóng cười”, trong đó có fentanyl…; vận động quần chúng nhân dân phát hiện, thông báo, tố giác kịp thời cho lực lượng Công an.