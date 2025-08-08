Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị thăm, làm việc tại Bộ CHQS thành phố Huế

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (thứ 3, từ trái sang) trao đổi với cán bộ chủ chốt Bộ CHQS thành phố

Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS thành phố báo cáo về tình hình đơn vị và một số kết quả đạt được trong công tác quân sự - quốc phòng và công tác Đảng, công tác chính trị thời gian qua. Nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự - quốc phòng.

Trong đó đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp một cách chặt chẽ; đồng thời kiện toàn các tổ chức Đảng của 3 Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực, Ban CHQS Biên phòng và 40 Ban CHQS cấp xã đúng quy trình, quy định. Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ CHQS thành phố Huế trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới nhiệm vụ của Quân đội sẽ ngày càng đòi hỏi cao hơn, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện xây dựng Quân đội theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là sau khi tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương và chính quyền địa phương hai cấp, điều chỉnh, bổ sung phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, luyện tập chặt chẽ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo vận hành các cơ quan đơn vị mới thành lập ngày càng đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên cử cán bộ xuống từng xã để hỗ trợ, giúp đỡ Ban CHQS các xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững vị thế, uy tín của lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chú trọng giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần để 100% cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.