Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Trung tá Trần Kim Lợi, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 42 giới thiệu chuyên đề tại lớp tập huấn

Tại hội nghị, báo cáo viên của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 42 đã giới thiệu 3 chuyên đề trọng tâm, gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị và Quân khu, gồm: “Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025”; “Một số điểm mới quan trọng trong Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành”; “Thực trạng và các quy định pháp luật liên quan đến việc in, phát hành, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn in, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước trong Quân đội”.

Ngoài ra, thông qua các vụ án, vụ việc điển hình đã được xử lý thời gian qua, buổi tuyên truyền góp phần giúp các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nhận diện rõ hơn các hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng ngừa, từ đó đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác, học tập và rèn luyện.

Hội nghị nhằm lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo pháp luật” trong đơn vị. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng lực lượng vững mạnh, kỷ luật nghiêm minh.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn là dịp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp quân sự và đơn vị địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật - một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong tình hình hiện nay.