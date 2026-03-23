Ba thế hệ cùng sa lưới vì “ổ” ma túy trong nhà riêng ở Huế

Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 28/3/2025, tại khu vực ngã tư Lê Lợi - cầu Phú Xuân, Công an TP. Huế bắt quả tang Nguyễn Văn Thông đang tàng trữ 20 viên hồng phiến (1,8306 gam Methamphetamine). Thông khai mua số ma túy này tại nhà số 53 Trần Huy Liệu từ một phụ nữ thường gọi là “Mệ”.

Từ lời khai trên, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị Ngọc Huệ, thu giữ thêm 10,7506 gam Methamphetamine, 26,84 gam cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối tháng 3/2025, Huệ nhiều lần tổ chức mua bán ma túy ngay tại nhà riêng. Không chỉ trực tiếp thực hiện, bị cáo còn lôi kéo con gái và cháu ngoại cùng tham gia.

Huệ là người mua, cất giấu và chia nhỏ ma túy để bán. Trần Quốc Danh nhiều lần trực tiếp giao “hàng”, nhận tiền từ người mua và được trả công 100.000 đồng/ngày. Trong khi đó, Trần Thị Ngọc Hà đảm nhận việc nhận tiền chuyển khoản rồi thông báo để giao ma túy.

Riêng trong tối 28/3/2025, Thông đã mua 20 viên hồng phiến với giá 600.000 đồng. Do không chuyển được tiền vào tài khoản của Danh, Thông chuyển sang tài khoản của Hà. Sau khi xác nhận đã nhận tiền, Danh lấy ma túy từ Huệ để giao. Trên đường mang về, Thông bị bắt giữ.

Ngoài lần bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định Thông còn nhiều lần mua ma túy của nhóm này. Dữ liệu điện thoại cho thấy Thông đã 18 lần chuyển cho Danh tổng cộng 4,9 triệu đồng và 6 lần chuyển cho Hà 2,28 triệu đồng, đều là tiền mua ma túy.

Trong vụ án, Trần Thị Ngọc Huệ được xác định là người giữ vai trò chủ mưu. Hà và Danh là đồng phạm thực hành. Đáng chú ý, Huệ bị áp dụng tình tiết tăng nặng do xúi giục người chưa đủ 18 tuổi phạm tội khi lôi kéo cháu ngoại tham gia.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Ngọc Huệ 7 năm 3 tháng tù, Trần Thị Ngọc Hà 7 năm tù, Trần Quốc Danh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Văn Thông, tòa tuyên 1 năm 14 ngày tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; do thời gian tạm giam đã bằng với mức án, bị cáo được trả tự do ngay tại tòa.