Đẩy lùi ma túy từ cơ sở

Công an phường An Cựu phát móc khóa in số điện thoại Công an phường cho người dân

Về từng thôn xóm, từng hộ dân

Cuối tháng 1/2026, tại chùa Đồng Di Đông, buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy do Công an xã Phú Hồ tổ chức đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và người dân địa phương tham dự. Trong không gian trang nghiêm, gần gũi, những câu chuyện đời thực về hệ lụy của ma túy được cán bộ công an chia sẻ bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống nông thôn.

“Theo giáo lý nhà Phật, ma túy là nguyên nhân dẫn con người rơi vào khổ đau, làm tổn hại thân - tâm - trí, phá vỡ hạnh phúc gia đình và sự an lành của xã hội. Nhà chùa luôn khuyến khích phật tử sống chánh niệm, tránh xa các tệ nạn, đồng thời đồng hành cùng chính quyền và lực lượng công an trong việc giáo hóa, phòng ngừa ma túy ngay từ mỗi gia đình”, Đại đức Thích Tâm Đạo, trụ trì chùa Đồng Di Đông chia sẻ.

Theo thông tin từ Công an xã Phú Hồ, thời điểm giáp Tết luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy khi nhu cầu giao lưu, tụ tập tăng cao. Vì vậy, việc đưa công tác tuyên truyền về tận cơ sở, lựa chọn các địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, nhà văn hóa thôn được xác định là giải pháp hiệu quả, giúp thông điệp phòng, chống ma túy lan tỏa tự nhiên, bền vững.

Không dừng lại ở các buổi tuyên truyền tập trung, lực lượng công an xã tiếp tục phối hợp với các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp nhắc nhở các hộ dân nâng cao cảnh giác, quan tâm quản lý con em. Đồng thời, treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, hình thành “mạng lưới nhắc nhở” thường xuyên.

Đáng chú ý, mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai đồng bộ tại các trường học trên địa bàn. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, học sinh được trang bị kiến thức nhận diện ma túy và kỹ năng tự phòng ngừa.

Thầy Phạm Văn Giáp, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phú Xuân chia sẻ: Nhà trường xác định phòng ngừa ma túy không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục, mà cần sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng công an. Khi học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng ngay từ sớm, các em sẽ có "lá chắn" vững chắc trước những cám dỗ.

Xây dựng “lá chắn” bằng những việc làm cụ thể

Phường An Cựu là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, đông sinh viên và người lao động từ địa phương khác đến học tập, làm việc, tạm trú. Với mật độ dân cư cao, biến động lớn, nhiều khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ đan xen, An Cựu luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Công tác phòng, chống ma túy được Công an phường An Cựu triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát đặc thù địa bàn. Công an phường xác định phương châm “lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm”, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để thông điệp phòng, chống ma túy đến được từng nhóm đối tượng.

Một trong những cách làm hiệu quả là phát miễn phí móc khóa in số điện thoại Công an phường cho người dân, sinh viên, người lao động tại các khu dân cư, chợ, tuyến phố đông người qua lại. Những vật dụng nhỏ nhưng thiết thực này giúp người dân dễ dàng liên hệ, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy hoặc vi phạm pháp luật.

Công an phường An Cựu phối hợp tổ chức các hoạt động công ích, lao động xã hội cho thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó, giáo dục ý thức kỷ luật, trách nhiệm cộng đồng, từng bước hình thành lối sống lành mạnh, tránh xa ma túy.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong sinh viên cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn “Sinh viên nói không với ma túy” được tổ chức tại giảng đường, ký túc xá, khu nhà trọ. Cô Phan Đình Ngọc Châu, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế cho biết: “Đoàn trường xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, triển khai ngay từ giảng đường, gắn với giáo dục lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên”.

Từ những cách làm cụ thể, thiết thực ở cơ sở, hiện thành phố Huế đã có 30% xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy”. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, TP. Huế đặt mục tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy”, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% xã, phường không ma túy.

“Xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, không chỉ dừng ở đạt chuẩn mà phải giữ vững chất lượng thực chất. Công an thành phố sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy và nhân rộng các mô hình hiệu quả từ cơ sở. Từ đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, từng bước xây dựng Huế trở thành địa bàn an toàn, không ma túy; nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết”, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh.