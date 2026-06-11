Sân chơi rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ và tinh thần đoàn kết

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc

Phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao. Về phía TP. Huế, có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao khu vực II; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế.

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - khu vực II diễn ra tại TP. Huế với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật, 18 đội tuyển thể thao CAND và quy tụ hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên đến từ công an các đơn vị, địa phương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, kỹ năng chiến đấu và khả năng phối hợp tác chiến của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố và Công an TP. Huế trao giải Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn cho các đội tuyển đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết, sau thời gian thi đấu khẩn trương, nghiêm túc với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn vận động viên, hội thao đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

“Thay mặt Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an, tôi xin chúc mừng các đội tuyển đã đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia hội thao, đặc biệt là Công an TP. Huế - đơn vị đăng cai tổ chức đã khắc phục nhiều khó khăn, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để hội thao diễn ra thành công”, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an, bên cạnh thành công của lễ khai mạc với nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, các nội dung thi đấu năm nay cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Để nâng cao tính thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới, Ban Tổ chức đã bổ sung nhiều nội dung thi đấu mới như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm...

Để phục vụ hội thao, Cục Công tác chính trị - đơn vị thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Huế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết. Công an TP. Huế cũng chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn tham gia thi đấu.

Võ gậy là một trong những nội dung thi đấu mới, hấp dẫn tại hội thao năm nay

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho các đội tuyển có thành tích xuất sắc. Trong đó, đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giành giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì thuộc về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Thanh Hóa; giải Ba được trao cho Học viện An ninh nhân dân, Công an TP. Huế, Công an TP. Hải Phòng và Công an tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ niềm vui sau khi giành giải Nhất toàn đoàn, Thượng tá Nguyễn Trọng Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, thành tích đạt được là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư lệnh cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.

Để có được kết quả hôm nay, các vận động viên đã trải qua nhiều tháng tập luyện vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi tham gia hội thao tại Huế, đội tuyển cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Công an TP. Huế trong việc bố trí nơi ăn ở, sân bãi tập luyện và các điều kiện sinh hoạt cần thiết.

“Đây sẽ là động lực để toàn đội tiếp tục nỗ lực tập luyện, hướng tới vòng chung kết sắp tới với quyết tâm giành thành tích cao nhất, đồng thời vận dụng hiệu quả những kỹ năng đã được rèn luyện vào thực tiễn công tác, chiến đấu, phục vụ Nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Trọng Quảng chia sẻ.

Đối với đội tuyển Công an TP. Huế, dù thi đấu trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đơn vị mạnh, các vận động viên vẫn nỗ lực hết mình để mang về những thành tích đáng khích lệ.

Thiếu tá Đỗ Trị, Phó Trưởng Công an phường Phong Quảng, thành viên đội tuyển bắn súng Công an TP. Huế cho biết, được tham gia hội thao là niềm vinh dự lớn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trải qua quá trình tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng của Huế, các thành viên đội tuyển đã cố gắng từng ngày để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn.

“Việc giành huy chương đồng nội dung đồng đội nam súng ngắn là kết quả bước đầu đáng khích lệ. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, quyết tâm đạt thành tích cao hơn tại vòng chung kết”, Thiếu tá Đỗ Trị cho biết.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - khu vực II, vòng bảng tại TP. Huế không chỉ là dịp để các cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần nâng cao bản lĩnh, thể lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Những đội tuyển đạt thành tích xuất sắc sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tại TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.