Hiệu quả từ mô hình “Trường học không ma túy”

HNN - Trong bối cảnh tệ nạn ma túy ngày càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường, việc xây dựng và triển khai mô hình “Trường học không ma túy” được xem là giải pháp căn cơ, mang tính phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tại phường Thuận Hóa - địa bàn trung tâm của TP. Huế với mật độ dân cư đông, nhiều trường học tập trung, mô hình này đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

“Trường học không ma túy”

Học sinh Trường THCS Tôn Thất Tùng chia sẻ kiến thức về phòng, chống tác hại của ma túy

Thuận Hóa là phường có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển sôi động, kéo theo những nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy. Nhận thức rõ điều đó, Ban Chỉ đạo 138 phường đã phối hợp với lực lượng công an, ngành giáo dục triển khai mô hình “Trường học không ma túy” tại các trường THCS, THPT trên địa bàn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Phường không ma túy”, đồng thời tạo “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả ngay từ môi trường học đường.

Tại Trường THCS Hùng Vương, lễ ra mắt mô hình vừa được tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Không chỉ dừng lại ở hình thức phát động, Công an phường, nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện các nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo của tội phạm ma túy; triển lãm tranh cổ động, chia sẻ thông điệp phòng, chống ma túy trong học sinh. Qua đó, giúp các em hiểu đúng, hiểu đủ về tác hại của ma túy và nâng cao ý thức tự phòng ngừa.

Em Nguyễn Thanh Minh, học sinh Trường THCS Hùng Vương chia sẻ, trước đây em biết về ma túy chủ yếu từ báo chí, mạng xã hội và còn mơ hồ. Thông qua các buổi tuyên truyền của mô hình, em và các bạn đã hiểu rõ hơn về những nguy hiểm của ma túy cũng như cách tự bảo vệ bản thân. “Mô hình rất ý nghĩa, giúp chúng em biết nói ‘không’ với ma túy và cùng lan tỏa thông điệp tích cực trong trường học”, Minh bày tỏ.

Không chỉ triển khai ở bậc THCS, mô hình “Trường học không ma túy” còn được nhân rộng tại các trường THPT trên địa bàn. Tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, chương trình đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của học sinh. Các buổi tuyên truyền do đoàn viên Chi đoàn Công an phường trực tiếp thực hiện được xây dựng sinh động, gắn với các tình huống thực tế, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Theo đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, nội dung tuyên truyền không chỉ làm rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đạo đức và tương lai của học sinh, mà còn giúp các em nhận diện những phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay. Quan trọng hơn, chương trình đã trang bị cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ, nâng cao bản lĩnh, chủ động tránh xa các cám dỗ tiêu cực.

Bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo 138 phường Thuận Hóa cho biết, mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh, giáo viên và học sinh trong phòng, chống tác hại của ma túy. Đồng thời, đây cũng là dịp để trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh và gia đình, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Với những kết quả bước đầu đạt được, mô hình “Trường học không ma túy” tại phường Thuận Hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng trong thời gian tới. Không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mô hình còn là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ học sinh khỏe mạnh, bản lĩnh, sống có trách nhiệm - vì một tương lai bình yên, an toàn cho cộng đồng.

Bài, ảnh: Thanh Hương
