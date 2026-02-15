Xây dựng Huế an toàn từ nền tảng “không ma túy”

Công an phường Phú Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các khu dân cư. Ảnh: Công an TP. Huế

Mạnh tay với ma túy

Giữa tháng 10/2025, Công an phường Phú Xuân đưa P. N. Q. (sinh năm 1997) về trụ sở để làm việc do có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy. Test nhanh cho thấy, Q. dương tính với ma túy. Đối tượng cũng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy loại hồng phiến (Methamphetamine) vào ngày 9/10/2025.

P. N. Q. là đối tượng đã có quyết định cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng của UBND phường Phú Xuân. Trong thời gian đang chấp hành cai nghiện, đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường Phú Xuân đã thi hành lệnh bắt bị can đối với P. N. Q. vào đầu tháng 1/2026 vừa qua.

Không chỉ mạnh tay xử lý các đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy, Công an phường Phú Xuân còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các khu dân cư. Hoạt động được tổ cảnh sát khu vực phối hợp với Chi đoàn Công an phường Phú Xuân triển khai tại 21 tổ dân phố, với sự tham gia của đại diện 156 hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Với hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống pano, áp phích, hình ảnh trực quan, sinh động, dễ hiểu đã góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin của người dân.

Nhằm triển khai chủ trương tăng cường phòng, chống ma túy trong học đường, nhiều trường học trên địa bàn đã đồng loạt ra mắt và thực hiện mô hình “Trường học không ma túy” với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và lực lượng công an các đơn vị, địa phương. Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền bằng các cuộc thi tiểu phẩm, hội thi tìm hiểu kiến thức, mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy cho học sinh.

Nâng tỷ lệ “xã, phường không ma túy”

Đến năm 2025, toàn thành phố đã có 30% xã, phường đạt tiêu chí “xã, phường không ma túy” gồm: A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Phong Dinh, Đan Điền, Phú Hồ, Quảng Điền, Khe Tre, Phong Điền và Phong Phú. Thành phố Huế đặt mục tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy”, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% xã, phường không ma túy.

Đề án được xây dựng với lộ trình cụ thể theo từng năm. Năm 2026, thành phố tập trung giữ vững các địa bàn đã đạt chuẩn, đồng thời đưa 11 xã, phường vào diện xây dựng, gồm: Phong Thái, Dương Nỗ, A Lưới 2, Hương Trà, Hương Thủy, Mỹ Thượng, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền, Phong Quảng và A Lưới 1. Các năm tiếp theo, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, lần lượt triển khai tại các địa bàn còn lại, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp nghe báo cáo nội dung Đề án xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 do UBND TP. Huế tổ chức giữa tháng 1 vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 nhấn mạnh, xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình; tuyệt đối không được có tư tưởng “khoán trắng” cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, với thông điệp xuyên suốt “mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, phải tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền, lực lượng công an và gia đình. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý, theo dõi, tư vấn, động viên, giúp đỡ, giáo dục, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng trái phép chất ma túy với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, mặt trận Tổ quốc và Nhân dân tham gia phối hợp, giám sát” và “Một đối tượng ma túy trên địa bàn phải có người chủ trì quản lý và chịu trách nhiệm”.