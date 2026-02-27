  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 27/02/2026 11:02

Tăng cường quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cho học viên cai nghiện

HNN.VN - Sáng 27/2, Công an TP. Huế cho biết đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (giữa), Giám đốc Công an TP. Huế trực tiếp kiểm tra điều kiện sinh hoạt tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố

Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện hệ thống cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học viên; khu học nghề, khu lao động trị liệu, khu quản lý học viên và các hạng mục bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác quản lý hồ sơ, phân loại học viên, chế độ chính sách, công tác y tế… cũng được rà soát kỹ lưỡng.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ sở trong việc duy trì nền nếp quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, tư vấn tâm lý và dạy nghề cho học viên.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các quy định của Bộ Công an, Công an thành phố về chế độ trực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đặc biệt, cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng học viên, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn có thể phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.

Cơ sở cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, phục hồi chức năng. Đồng thời, mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp trên địa bàn để đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sau khi hoàn thành cai nghiện có việc làm ổn định, hạn chế tái nghiện. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học viên trong quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và các học viên. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng tập thể đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Minh Nguyên
