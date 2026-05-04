Ông Đặng Quốc Lộc giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND thành phố Huế - Đặng Quốc Lộc

Tham dự buổi lễ có Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo quyết định của Chánh án TAND tối cao, ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND thành phố Huế. Ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND thành phố Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị. Các quyết định trên có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 15/5/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến chúc mừng ông Đặng Quốc Lộc được tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, tân Chánh án TAND thành phố Huế cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm công lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến đề nghị TAND thành phố Huế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết các loại án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND thành phố Huế Đặng Quốc Lộc cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao và lãnh đạo thành phố Huế. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND thành phố Huế đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Quốc Lộc cho biết sẽ kế thừa những kết quả đạt được của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xây dựng TAND thành phố Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương.