  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/05/2026 12:43

Ông Đặng Quốc Lộc giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố

HNN.VN - Ngày 13/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND thành phố Huế.

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời của NepalÔng Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án Tòa án nhân dân tối caoÔng Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND thành phố Huế - Đặng Quốc Lộc 

Tham dự buổi lễ có Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo quyết định của Chánh án TAND tối cao, ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND thành phố Huế. Ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND thành phố Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị. Các quyết định trên có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 15/5/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến chúc mừng ông Đặng Quốc Lộc được tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, tân Chánh án TAND thành phố Huế cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm công lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Tiến đề nghị TAND thành phố Huế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết các loại án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND thành phố Huế Đặng Quốc Lộc cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao và lãnh đạo thành phố Huế. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND thành phố Huế đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Quốc Lộc cho biết sẽ kế thừa những kết quả đạt được của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xây dựng TAND thành phố Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
trao quyết địnhbổ nhiệmchánh ánTANDĐặng Quốc LộcVũ Văn Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sa lưới đường dây ma túy, 3 thanh niên lĩnh án nặng

Ngày 4/5, Tòa án nhân dân TP. Huế đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm” đối với các bị cáo Nguyễn Trường An (sinh năm 2005), Đinh Xuân Tuấn Kiệt (sinh năm 2003) và Huỳnh Công Lân (sinh năm 2005), cùng trú trên địa bàn thành phố.

Sa lưới đường dây ma túy, 3 thanh niên lĩnh án nặng
Vận chuyển 3.750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giam

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Dương Vương (SN 1992, trú tỉnh Quảng Trị) 24 tháng tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Vận chuyển 3 750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giam
Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Huế: 8 bị cáo nhận án nặng

Ngày 17/4, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo gồm: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng thường trú tại TP. Huế.

Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Huế 8 bị cáo nhận án nặng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top