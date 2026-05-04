Từ các đường dây ma túy tinh vi và bản án nghiêm khắc

Mặc dù đối mặt với bản án rất cao, thậm chí chung thân hoặc tử hình nhưng tội phạm ma túy vẫn chưa có chiều hướng giảm

Thủ đoạn ngày càng xảo quyệt, khép kín

Điển hình, trong một vụ án vừa được Tòa án nhân dân TP. Huế đưa ra xét xử, 8 bị cáo đã cấu kết thành đường dây mua bán ma túy từ Quảng Trị đưa về Huế tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã giao dịch với khối lượng ma túy tổng hợp (Methamphetamine) hơn 495 gam.

Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, không giao dịch trực tiếp, mà sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian, chia nhỏ giao dịch, giấu ma túy tại các điểm hẹn bí mật rồi thông báo cho người mua đến nhận. Thậm chí có trường hợp áp dụng hình thức “ném tiền - nhận hàng”, lợi dụng địa hình khu dân cư để cắt đuôi cơ quan chức năng.

Các bị cáo trong vụ án không nằm trong toàn bộ đường dây mà chỉ liên kết theo từng mắt xích, từ người cầm đầu đến trung gian và người tiêu thụ, khiến việc điều tra, bóc gỡ gặp nhiều khó khăn.

Nếu vụ án nói trên cho thấy sự tinh vi trong giao dịch, thì vụ án Trần Anh Thắng và đồng phạm lại phản ánh một xu hướng nguy hiểm khác: Biến tội phạm “vận chuyển thuê” thành hành vi mua bán ma túy có tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2025, Hồ Viết Ben quen biết một đối tượng bên ngoài và được thuê vận chuyển hàng cấm. Sau đó, Ben rủ Trần Anh Thắng cùng tham gia. Đến tháng 4/2025, Thắng nhận vận chuyển một thùng hàng từ Quảng Nam ra Hà Nội với tiền công 18 triệu đồng. Tuy nhiên, khi không liên lạc được với người thuê, Thắng đã mở thùng hàng và phát hiện bên trong là ma túy dạng Ketamine.

Thay vì trình báo cơ quan chức năng, Thắng cùng Ben bàn bạc đưa số ma túy này về Huế cất giấu để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2,4kg Ketamine tại nơi ở của Thắng, cùng một lượng ma túy khác tại nơi ở của Ben, tổng cộng khoảng 2,5kg. Đây là vụ án có khối lượng ma túy rất lớn, thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, Trần Anh Thắng bị xác định giữ vai trò cầm đầu và đã bị tuyên án chung thân; các đồng phạm cũng nhận mức án nghiêm khắc, trong đó có bị cáo chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.

“Vận chuyển thuê” thành tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Từ thực tiễn hai vụ án điển hình có thể thấy, tội phạm ma túy tại Huế không chỉ gia tăng về số lượng mà còn biến tướng về phương thức hoạt động.

Một mặt, các đường dây liên tỉnh sử dụng công nghệ và tài chính để che giấu giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Mặt khác, nhiều đối tượng lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nhận hàng thuê, thậm chí không biết rõ nội dung bên trong, để rồi từ “người vận chuyển” biến thành “người tiêu thụ” bất hợp pháp.

Đặc biệt nguy hiểm là tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia: Khi phát hiện hàng hóa là ma túy nhưng vẫn cố tình cất giấu, chia nhỏ và tìm cách tiêu thụ thay vì giao nộp. Đây chính là nguyên nhân khiến hành vi từ mức “liên quan” nhanh chóng chuyển thành “tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.

Các vụ án ma túy tại Huế thời gian qua cho thấy mức độ xử lý ngày càng nghiêm khắc của cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều bị cáo đã bị tuyên mức án hàng chục năm tù, thậm chí tù chung thân như Trần Anh Thắng trong vụ án 2,5kg Ketamine.

Thực tế cũng cho thấy, ma túy vẫn chưa bị đẩy lùi. Sau mỗi vụ án bị triệt phá, vẫn tiếp tục xuất hiện các đường dây mới với phương thức ngày càng tinh vi hơn, len lỏi vào nhiều tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Bài học lớn nhất từ những vụ án này là sự tuyệt đối cảnh giác. Chỉ một phút tham lợi, một lần thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trước lời rủ rê, vận chuyển thuê, người tham gia có thể đánh đổi bằng nhiều năm tù giam, thậm chí là cả cuộc đời.

Những vụ án được đưa ra xét xử tại Huế không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là lời cảnh tỉnh xã hội sâu sắc. Ma túy không chỉ tồn tại trong các đường dây lớn mà còn có thể xuất hiện trong những tình huống tưởng chừng rất bình thường như nhận hàng thuê, giao hàng, hoặc quen biết qua mạng xã hội.

Cuộc chiến phòng, chống ma túy vì vậy không chỉ thuộc về lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự tỉnh táo của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chỉ khi nhận thức đúng mức độ nguy hiểm và kiên quyết nói không với ma túy, xã hội mới có thể từng bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.