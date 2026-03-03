Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố

Đoàn công tác kiểm tra điều kiện sinh hoạt, học tập của học viên

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất; điều kiện ăn ở, sinh hoạt; khu học nghề, lao động trị liệu; khu quản lý, giáo dục; hệ thống tường rào, camera giám sát và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác quản lý hồ sơ, phân loại học viên, thực hiện chế độ chính sách, chăm sóc y tế, điều trị cắt cơn, phục hồi chức năng… cũng được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm; đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ học viên cai nghiện. Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ sở trong việc duy trì nền nếp, kỷ luật; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, dạy nghề và lao động trị liệu cho học viên...

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an và Công an thành phố; duy trì chế độ trực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên rà soát, bổ sung phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng học viên, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát...

Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, điều trị và phục hồi chức năng; mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp trên địa bàn để đa dạng hóa ngành nghề, tạo điều kiện cho học viên có việc làm sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình trong quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, giúp học viên ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.