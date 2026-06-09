Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân

Võ gậy đối kháng là một trong những nội dung thi đấu mới của hội thao năm nay

Hòa mình cùng người dân

“Tôi rất ấn tượng khi được tận mắt xem các chiến sĩ điều khiển mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh, quân nhạc và giao lưu với người dân. Các anh, chị rất thân thiện, gần gũi”, chị Nguyễn Anh Thư (phường Thuận Hóa) chia sẻ sau khi tham gia chương trình giao lưu của các lực lượng CAND trên các tuyến phố trung tâm TP. Huế.

Không riêng chị Thư, những ngày qua, nhiều người dân và du khách khi đến với TP. Huế dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động bên lề Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 - Khu vực II. Liên tiếp trong các buổi tối cuối tuần, không khí hội thao không chỉ sôi động tại các sân thi đấu mà còn lan tỏa trên nhiều tuyến đường, quảng trường và không gian công cộng, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu, diễu hành phục vụ Nhân dân do Ban Tổ chức hội thao thực hiện với sự tham gia của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; lực lượng mô tô dẫn đoàn và đoàn quân nhạc. Dọc các tuyến đường đoàn diễu hành đi qua, người dân và du khách có dịp chiêm ngưỡng những màn trình diễn kỹ thuật chuyên nghiệp cùng những tiết mục biểu diễn đặc sắc của đoàn quân nhạc. Sau phần trình diễn, các cán bộ, chiến sĩ còn nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với người dân, tạo nên bầu không khí gần gũi, thân thiện.

Thiếu úy Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Đoàn Nghi lễ CAND chia sẻ, bà con nhân dân Huế rất thân thiện, mến khách và dành nhiều tình cảm cho các lực lượng tham gia hội thao. Sự đón nhận nồng nhiệt của người dân là nguồn động viên để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, lễ khai mạc hội thao tại Quảng trường Ngọ Môn cũng để lại nhiều ấn tượng với chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các tiết mục trống hội, múa cờ, điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh, khí công, công phá, xử lý tình huống nghiệp vụ... đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, thu hút sự cổ vũ của hàng vạn người dân và du khách.

Không chỉ mang tính biểu diễn, các nội dung thực binh còn góp phần thể hiện năng lực huấn luyện, khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng chiến đấu và bản lĩnh của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Rèn bản lĩnh từ sân chơi nghiệp vụ

Bên cạnh các hoạt động giao lưu và biểu diễn, các nội dung thi đấu của hội thao cũng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Năm nay, ngoài các nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, Ban Tổ chức đã bổ sung nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm..., góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng chuyên môn và khả năng phối hợp tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại nội dung “Đối kháng gậy ngắn”, các trận đấu diễn ra quyết liệt, thể hiện tinh thần thượng võ, bản lĩnh và kỹ thuật của các vận động viên. Hay ở phần thi vận động tổng hợp tình huống ứng dụng võ thuật, các đội thi đã mang đến những màn xử lý tình huống sinh động, bám sát thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng CAND.

Vận động viên Nguyễn Hoàng Thủy Tiên, Học viện An ninh nhân dân bộc bạch: “Em cảm thấy xúc động, tự hào khi theo dõi các phần thi. Điều em ấn tượng nhất là sự bình tĩnh, tính kỷ luật và tinh thần gắn kết đồng đội được thể hiện qua từng bài thi”.

Trong khi đó, vận động viên Hứa Văn Tùng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ niềm vui khi cùng đồng đội đạt thành tích tại hội thao. Theo Tùng, đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và tích lũy thêm kiến thức phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự sau này tại địa phương.

Chia sẻ tại lễ khai mạc hội thao, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng công tác thể dục, thể thao và điều lệnh, quân sự, võ thuật là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết và phấn đấu đạt thành tích cao hướng tới vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng.Thứ trưởng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và khí thế thi đua sôi nổi, hội thao sẽ trở thành ngày hội lớn của lực lượng CAND, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an “Gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ”.