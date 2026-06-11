Đề thi ngữ văn: Khơi gợi tư duy, giàu tính thời sự

Thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng

Có sự phân hóa nhất định

Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái khi đề ngữ văn được đánh giá vừa sức, giàu tính gợi mở và gần gũi với thực tiễn. Không chỉ hướng đến việc đánh giá năng lực đọc hiểu, cảm thụ văn học, đề thi còn khuyến khích học sinh suy nghĩ về khát vọng sáng tạo, khả năng làm chủ tri thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Là một trong những thí sinh rời phòng thi sớm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, em Trần Nguyên Hanh tỏ ra khá tự tin sau khi hoàn thành bài thi. Theo Nguyên Hanh, đề thi năm nay có độ khó vừa phải, không tạo áp lực lớn cho thí sinh. Điều khiến em bất ngờ nhất là cách đặt vấn đề ở phần nghị luận xã hội.

Đối với phần ngữ liệu, Nguyên Hanh cho rằng, dù không nằm trong chương trình học trên lớp nhưng nội dung gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng đọc hiểu của học sinh. Các câu hỏi được xây dựng theo hướng gợi mở, tạo điều kiện để thí sinh bày tỏ suy nghĩ và quan điểm cá nhân.

Hoàn thành khoảng 90% bài làm, Nguyên Hanh nhận định, đề thi chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, cảm thụ và vận dụng kiến thức hơn là kiểm tra khả năng ghi nhớ máy móc. Điều này giúp nhiều thí sinh giữ được tâm lý thoải mái ngay trong môn thi đầu tiên.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi sau buổi thi, em Nguyễn Thị Thảo My, học sinh Trường THPT Thuận Hóa, đánh giá đề thi ngữ văn năm nay khá “dễ thở” và phù hợp với năng lực của đa số thí sinh. Theo Thảo My, phần nghị luận văn học với yêu cầu phân tích thơ được xây dựng theo hướng dễ tiếp cận hơn so với đề thi năm trước. Các yêu cầu của đề tương đối rõ ràng, giúp thí sinh thuận lợi trong việc triển khai ý tưởng và bày tỏ cảm nhận của mình.

Thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên

Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Với một số học viên hệ Giáo dục thường xuyên, đề thi ngữ văn năm nay vẫn là thử thách không nhỏ. Em Phạm Lê Hải Đăng, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 1 cho biết, bản thân chỉ hoàn thành khoảng 60% bài làm. Khó khăn lớn nhất nằm ở phần nghị luận văn học khi ngữ liệu thơ được sử dụng hoàn toàn ngoài sách giáo khoa. “Em làm được phần nghị luận xã hội tương đối ổn, nhưng đến phần phân tích thơ thì khá lúng túng vì ngữ liệu mới, thiếu ý tưởng nên không kịp hoàn thiện hết bài làm”, Hải Đăng nói.

Những cảm nhận khác nhau từ các nhóm thí sinh cho thấy, đề thi vừa bảo đảm tính vừa sức đối với mặt bằng chung, vừa có sự phân hóa nhất định để đánh giá năng lực của người học.

Khuyến khích sáng tạo và năng lực cảm thụ

Theo đánh giá của giáo viên, đề thi ngữ văn năm nay bám sát cấu trúc và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm ba phần: đọc hiểu, viết đoạn văn nghị luận xã hội và viết bài văn nghị luận văn học.

Cô Nguyễn Thị Kim Quý, giáo viên Trường THPT Cao Thắng nhận định, đề thi ngữ văn năm nay bám sát định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời phản ánh những vấn đề mang tính thời đại. Các ngữ liệu và yêu cầu của đề thi khuyến khích học sinh suy nghĩ về vai trò của người trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo cô Quý, đề thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức và kỹ năng làm bài mà còn hướng học sinh đến khả năng tiếp nhận, chuyển hóa và vận dụng tri thức mới một cách sáng tạo. Thông qua đó, học sinh được khơi gợi tinh thần học hỏi, ý thức làm chủ công nghệ và năng lực thích ứng trước những thay đổi của thời đại để tạo nên “sự cộng hưởng trí tuệ”.

Buổi thi đầu tiên không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi

Đặc biệt, ở câu nghị luận xã hội, đề thi lấy cảm hứng từ những phát minh mang tính đột phá của các nhân tài công nghệ đã làm thay đổi thế giới. Cách đặt vấn đề này không chỉ mang tính nêu gương mà còn đặt ra những câu hỏi gợi mở, thúc đẩy học sinh suy nghĩ về khát vọng sáng tạo và trách nhiệm của bản thân trong kỷ nguyên số. Cô Quý tâm đắc: “Đề thi gửi đến học sinh thông điệp về sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua những lối mòn cũ kỹ để không ngừng làm mới bản thân, phát triển tư duy sáng tạo, làm chủ tương lai và đóng góp cho xã hội”.

Ở phần nghị luận văn học, đề yêu cầu phân tích bài thơ “Những chiếc lá” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Đây là dạng bài phù hợp với năng lực của học sinh, bảo đảm tính vừa sức cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Thông qua việc đọc hiểu và cảm thụ tác phẩm, học sinh khám phá những giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, lý giải và bày tỏ cảm nhận cá nhân.

Đây cũng là dịp để học sinh tiếp cận phong cách sáng tác giàu chiều sâu tư tưởng, đậm chất trí tuệ và nội tâm của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Quan trọng hơn, tác phẩm gửi gắm thông điệp nhân văn về việc biết lắng nghe, quan sát và cảm nhận vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Từ đó, học sinh được bồi đắp ý thức trân trọng, gìn giữ môi trường sống và hình thành lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi sáng nay, 37 điểm thi đều bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án phục vụ kỳ thi theo quy định. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 13.958 em, trong đó có 13.932 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,81%; riêng học sinh lớp 12 THPT đạt tỷ lệ dự thi 100%.

Trong điều kiện thời tiết mát mẻ, thuận lợi, buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Công tác tổ chức thi tại các điểm thi được triển khai chặt chẽ, không ghi nhận trường hợp thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề thi bắt đầu từ 14 giờ 20 phút.