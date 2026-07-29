Tăng cường phối hợp, mở rộng không gian phát triển cho Huế

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía TP. Huế, tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Động lực tăng trưởng được củng cố, các chỉ tiêu tiếp tục khởi sắc

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội TP. Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP đạt 8,33%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng nhờ du lịch khởi sắc sau chuỗi hoạt động Festival Huế 2026. Bảy tháng đầu năm, Huế đón khoảng 5,1 triệu lượt khách, tăng 26,9%; khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, tăng 31,5%; doanh thu du lịch ước hơn 12 nghìn tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,8%. Nhiều dự án trọng điểm như Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đi vào hoạt động, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm động lực tăng trưởng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,2%, sản xuất cơ bản ổn định, không phát sinh dịch bệnh lớn.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 7 tháng ước đạt 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9%; thành phố cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký 22.660 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI trị giá 125,6 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 8.515 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 2.030 tỷ đồng, tương đương 32,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; Festival Huế 2026 tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quảng bá hình ảnh địa phương. Chất lượng giáo dục tiếp tục khẳng định vị thế với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,27%; Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương xếp thứ 5 cả nước. Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, đối ngoại, quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, nhiều mô hình phục vụ người dân hiệu quả được nhân rộng.

Về kết quả triển khai Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và TP. Huế giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết hai bên đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, xúc tiến đối ngoại, quảng bá văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông qua sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thành phố đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, học tập kinh nghiệm quản lý di sản tại Trung Quốc và Hàn Quốc; làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế nhằm mở các đường bay trực tiếp đến Huế, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ cao. Riêng trong tháng 7/2026, Bộ Ngoại giao đã phối hợp hỗ trợ thành phố tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Trung Quốc; đồng thời phối hợp hoàn thiện Đề án tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, dự kiến diễn ra tại Huế vào đầu tháng 9 tới.

Chủ động dự báo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung cho rằng, tinh thần trao đổi cởi mở, thực chất giữa các cơ quan Trung ương và địa phương là rất cần thiết để cùng nhìn nhận đúng vấn đề, thống nhất giải pháp và hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu buổi làm việc không phải để chỉ ra thiếu sót đơn thuần mà nhằm đồng hành với địa phương, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Đồng chí Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Huế, đồng chí cho rằng thành phố còn nhiều dư địa để bứt phá nhờ lợi thế về quỹ đất, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Thành phố cần tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chuẩn bị tốt các sự kiện hợp tác quốc tế sắp tới, nhất là Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối với các đối tác tại Hàn Quốc, Singapore và nhiều thị trường tiềm năng khác.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của thành phố Huế, đặc biệt là các nội dung còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục, để kịp thời đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, hướng dẫn và tháo gỡ.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc với các địa phương, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, chủ động nhận diện sớm những rủi ro và khó khăn có thể phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, điều quan trọng là phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nắm chắc các quy định của pháp luật, tránh để những vấn đề đã được phân cấp, phân quyền nhưng vẫn chậm triển khai do lúng túng trong thực hiện.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; mạnh dạn quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền vì lợi ích chung, đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và cách làm chủ động, TP. Huế sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hoài Trung, đồng chí Nguyễn Đình Trung khẳng định sẽ nghiêm túc cụ thể hóa các chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy hiệu quả hợp tác với Bộ Ngoại giao để thúc đẩy đối ngoại, xúc tiến đầu tư và phát triển thành phố.