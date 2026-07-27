Lãnh đạo thành phố tri ân người có công và các anh hùng dân tộc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ân cần hỏi thăm sức khỏe Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lài

Cùng đi có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lài (sinh năm 1947, trú tại 19 Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân), Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của bà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ con cháu; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống các gia đình người có công.

Thăm thương binh Huỳnh Tấn An (sinh năm 1961, trú tại số 62 Lê Thánh Tôn, phường Phú Xuân), Bí thư Thành ủy vui mừng chia sẻ những kết quả nổi bật mà thành phố đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo an sinh xã hội. Đồng chí cũng thông tin về những định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, khẳng định những thành quả đó có sự đóng góp của các thế hệ đi trước, trong đó có những người lính đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà thương binh Huỳnh Tấn An

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của thương binh Huỳnh Tấn An khi sau chiến tranh vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư. Đồng chí nhấn mạnh, điều đáng quý không chỉ là những cống hiến trong thời chiến mà còn là sự tiếp tục đóng góp trong thời bình, trở thành tấm gương lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bí thư Thành ủy mong muốn ông tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm của người lính, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động ở cơ sở, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Đại diện gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lài và thương binh Huỳnh Tấn An bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và địa phương. Các gia đình cho biết thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố cùng các cấp, các ngành đã thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công và gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tham quan không gian trưng bày các hiện vật tại Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh dâng hương tri ân các anh hùng dân tộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã đến dâng hoa tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, dâng hương tại Nhà thờ và lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương, đồng thời thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nguyệt tại tổ dân phố Phong Lộc, phường Phong Dinh, TP. Huế.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam và là người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế)

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã tham quan không gian trưng bày, nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và chỉ đạo chiến trường miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những hiện vật, tư liệu quý được lưu giữ tại bảo tàng đã góp phần tái hiện sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng, phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh của vị Đại tướng, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nguyệt

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đến dâng hương tại Nhà thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương. Trước anh linh vị danh tướng lừng danh của triều Nguyễn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với người đã có nhiều công lao trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Danh tướng Nguyễn Tri Phương là biểu tượng tiêu biểu của lòng trung quân, ái quốc, tinh thần bất khuất trước ngoại xâm và khí tiết của một vị tướng suốt đời tận trung với dân tộc. Hình ảnh ông quyết không khuất phục trước quân xâm lược, giữ trọn khí tiết cho đến những ngày cuối đời đã trở thành tấm gương sáng về lòng yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nguyệt tại tổ dân phố Phong Lộc, phường Phong Dinh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Mẹ và gia đình. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh mong Mẹ Trần Thị Nguyệt tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trong gia đình và địa phương.