Toàn cảnh tại hội nghị công bố quyết định.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí UVTV Thành ủy.

Lựa chọn đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn

Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 530-QĐ/TU, ngày 3/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo quyết định, Tổ nghiên cứu chuyên đề đặt tại Văn phòng Thành ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Tổ trưởng; đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy làm Tổ phó cùng các thành viên theo quy định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổ được thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thành viên Tổ nghiên cứu là cán bộ có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu chính sách, được điều động, phân công, bố trí theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng đội ngũ tham mưu chất lượng, đúng người, đúng việc

Việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và các địa phương; đồng thời nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, dự báo và đề xuất các chủ trương, giải pháp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Đây cũng là giải pháp để rà soát, đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề là chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất nhằm xây dựng lực lượng tham mưu có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu chính sách, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và sự chủ động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; không giao chỉ tiêu, không làm theo hình thức, chỉ lựa chọn những cán bộ thực sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định.

Bí thư Thành ủy giao các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, giới thiệu nhân sự và gửi danh sách về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 20/7. Trên cơ sở đó, Tổ thẩm định sẽ nghiên cứu, đánh giá toàn diện theo yêu cầu nhiệm vụ, kết quả đánh giá cán bộ và các tiêu chuẩn đã ban hành, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét phương án nhân sự tại phiên họp cuối tháng 7.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, việc kiện toàn Tổ nghiên cứu chuyên đề phải được thực hiện với tinh thần thận trọng, lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, đặt chất lượng lên hàng đầu; không đặt mục tiêu kiện toàn đầy đủ thành viên ngay trong đợt đầu mà tiếp tục rà soát, bổ sung từng bước trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và nguồn cán bộ thực tế.