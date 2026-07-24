Tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất về quản lý, phân bổ, sử dụng tài chính công

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Việc hợp nhất luật phải bảo đảm thực chất

Trong phiên họp chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, xây dựng dự án luật từ việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và kỷ luật tài khóa...

Cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật, Ủy ban Kinh tế-Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá đầy đủ, toàn diện về các vấn đề bất cập trong quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, nhất là đối với các vấn đề về chất lượng lập dự toán, tiến độ phân bổ, giao dự toán; chuyển nguồn ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công.

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tác động, rà soát kỹ các quy định nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng; khắc phục tình trạng phân tán giữa quy trình quản lý ngân sách nhà nước và quy trình quản lý đầu tư công; hình thành khuôn khổ pháp lý thống nhất về quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính công…

Quang cảnh Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, việc hợp nhất hai luật phải được đặt trong yêu cầu rà soát, hoàn thiện tổng thể các chính sách thu, chi ngân sách nhà nước, cơ chế phân bổ nguồn lực và quản lý đầu tư công. Việc sửa đổi phải thực chất, xử lý được các bất cập của từng luật đang gây ách tắc trong thực tiễn triển khai.

Dự thảo Luật phải bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính chủ động của ngân sách địa phương; vai trò quyết định và giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân; không làm phát sinh khoảng trống pháp lý và không làm giảm mức độ kiểm soát đối với nguồn lực tài chính của Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, dự thảo Luật phải bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính chủ động của ngân sách địa phương; vai trò quyết định và giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân; không làm phát sinh khoảng trống pháp lý và không làm giảm mức độ kiểm soát đối với nguồn lực tài chính của Nhà nước.

Chính quy hóa ban chỉ huy quân sự cấp xã

Trong phiên họp chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Trình bày tờ trình dự án Luật, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung 9 luật chủ yếu về tổ chức, thẩm quyền và kỹ thuật lập pháp; không phát sinh chính sách mới về chế độ với con người, không phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế và nhiệm vụ chi mới của ngân sách nhà nước.

Nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Góp ý vào dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thật kỹ về kỹ thuật lập pháp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo với các luật tổ chức bộ máy nhà nước như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành khác.

Về quy định tổ chức bộ máy quân sự địa phương và chính quy hóa Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trong dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra về bố trí chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy để phù hợp với chủ trương đưa sĩ quan về cấp xã, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sẽ tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội để báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất bổ sung chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy...

Cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trong phiên họp sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị quyết.

Cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị định để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng, xác lập căn cứ pháp lý, khơi thông nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, có sức lan tỏa cho vùng miền trung và Tây Nguyên, đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án xây dựng khu đô thị lấn biển theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài với diện tích và quy mô vốn lớn (khoảng 1.500ha, quy mô vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng), thời gian thu hồi vốn chậm.

Do đó, cần thiết xây dựng quy định các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục hành chính và các chính sách cần thiết khác đối với dự án nhằm giải quyết cơ bản những hạn chế trong công tác quản lý, phát triển đô thị, huy động mọi nguồn lực, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, đủ sức hấp dẫn, thu hút và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và dư địa của địa phương.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, Thường trực Ủy ban và Thường trực các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Nghị định. Có ý kiến cho rằng, dự án khu đô thị lấn biển có quy mô rất lớn, đề nghị Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành riêng cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án này như các dự án trọng điểm khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ nghiên cứu đánh giá đầy đủ tác động đối với các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại dự thảo Nghị định để bảo đảm thực hiện đạt được các mục tiêu đề ra; không làm phát sinh hệ lụy tiêu cực tới môi trường, hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng; bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực hiện các dự án đô thị lấn biển.

Tại phiên họp hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán nhà nước trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

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