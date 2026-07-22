Chủ động tham mưu, hành động quyết liệt vì yêu cầu phát triển

Toàn cảnh hội nghị

Đổi mới tham mưu, tăng cường phối hợp

Sáu tháng đầu năm 2026, các ban Đảng Thành ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã bám sát chương trình công tác, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 98-TB/TU, ngày 29/4/2026 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban các ban Đảng quý II/2026. Công tác tham mưu tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, rõ quan điểm, rõ đề xuất; sự phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tiếp tục được đẩy mạnh.

Các cơ quan đã tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời rà soát chất lượng đội ngũ sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tham mưu thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, các cơ quan chủ động tham mưu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; tham mưu nhiều nội dung quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai đồng bộ, tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, các vụ việc nổi cộm và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Văn phòng Thành ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành. Báo và Phát thanh, Truyền hình đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số, bám sát nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển của thành phố. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, triển khai mô hình đồng giảng, đẩy mạnh số hóa trong quản lý và giảng dạy.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện ký số toàn trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các dự án, xử lý dứt điểm các kết luận kiểm tra, thanh tra; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Các đơn vị cũng kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn và tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên tăng cường đi cơ sở, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Lấy chất lượng tham mưu làm thước đo hiệu quả

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch mà phải nâng tầm công tác tham mưu, chuyển từ “tham mưu theo chức năng” sang “tham mưu theo yêu cầu phát triển của thành phố”; chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và theo dõi đến cùng kết quả thực hiện.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 theo phương châm “6 rõ”; chủ động phối hợp ngay từ đầu đối với các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chờ chỉ đạo hoặc né tránh những vấn đề phát sinh. Mỗi báo cáo, đề án, tờ trình phải thể hiện rõ chính kiến, có dự báo, có giải pháp khả thi và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Đối với từng lĩnh vực, đồng chí Phạm Đức Tiến yêu cầu tiếp tục rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm; thực hiện đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo, dân vận cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, định hướng dư luận, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát phải tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, tăng cường kiểm soát quyền lực, gắn kết chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với công tác cán bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Thành ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn; Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực, đổi mới mạnh mẽ theo hướng đa nền tảng, chủ động truyền thông chính sách, phản ánh kịp thời các mô hình phát triển, gương điển hình và tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị các cơ quan khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các nghị quyết của Thành ủy nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố.