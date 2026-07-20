Chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm hiệu quả cao nhất Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 3/8, bế mạc ngày 24/8 (dự phòng ngày 25/8). Kỳ họp chia làm 2 đợt và Quốc hội sẽ làm việc liền mạch trong tuần, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Theo các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị, đến nay, các cơ quan đã thống nhất cao về những nội dung cần chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất. Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung tại Kỳ họp; trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật); đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.

Trong đó, dự kiến Chính phủ trình Quốc hội 29 hồ sơ, tài liệu; với tinh thần tích cực, chủ động, đến nay Chính phủ đã trình Quốc hội 25/29 tài liệu. Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu chưa trình, tiếp thu ý kiến của cấp có thẩm quyền để hoàn thiện, trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Tập trung kiến tạo nền tảng phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị phục vụ tốt nhất, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Kỳ họp.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Chính phủ và Quốc hội đã tiếp tục phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian rất ngắn, với sự tập trung nỗ lực rất cao.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được chuẩn bị khoa học, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án luật quan trọng, có tác động lớn đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, giải quyết triệt để các điểm nghẽn không chỉ cho trước mắt mà còn xây dựng nền tảng lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững.

Tiến độ xây dựng, trình, thẩm tra các dự án luật, nghị quyết được rút ngắn, đồng thời vẫn bảo đảm nâng cao chất lượng nội dung; phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời sửa đổi các vướng mắc, bất cập để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Các dự án luật, nghị quyết quan trọng đều được thông qua với tỉ lệ tán thành rất cao, thể hiện sự thống nhất giữa cơ quan hành pháp và lập pháp. Trách nhiệm người đứng đầu bộ, ngành trong việc chuẩn bị dự án luật được nâng lên; công tác phối hợp với Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội ngày càng chặt chẽ, từ sớm, từ xa, từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo đến thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý....

Công tác phối hợp cũng đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vận hành ổn định, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng, năng lực tổ chức thực thi pháp luật.

Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần đồng hành, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội; sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, sự ủng hộ, giám sát, đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân, doanh nghiệp và cử tri cả nước.

Đối với công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng cho rằng Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 và chuẩn bị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 với yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền tảng phát triển thời gian tới; tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung rất cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là các nội dung trình Quốc hội. Kỳ họp không thường lệ sắp tới có thời gian ngắn, nhưng khối lượng hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị rất lớn; Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng, với nhiều chính sách mới, có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội, để kịp thời trình Quốc hội tại Kỳ họp, góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027...

Thủ tướng cũng thông tin cụ thể về tiến độ chuẩn bị các dự án, hồ sơ trình Quốc hội thời gian tới, trong đó có dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Phát triển đô thị; nội dung hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng và quyết định chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các bộ trưởng, trưởng ngành cần đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các hồ sơ báo cáo Quốc hội. Sau khi cấp có thẩm quyền chủ trương, ý kiến với một số vấn đề lớn, vấn đề mới, Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện ngay hồ sơ trình Quốc hội.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật có tác động lớn đến phát triển KTXH và đời sống Nhân dân, dư luận rất quan tâm, căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 3 và ý kiến của Quốc hội tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Đồng thời với việc sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp này) và sửa đổi các luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành bảo đảm cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ những định hướng quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị vào các dự án luật.

Về công tác phối hợp phục vụ cho Kỳ họp, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, UBND TP. Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn; định hướng thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp.

Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành tham gia đầy đủ các phiên họp theo phân công, trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Các bộ trưởng, trưởng ngành có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền; cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị trong hoàn thiện các dự thảo, đặc biệt cần đánh giá kỹ tác động đối với những chính sách mới, quan trọng liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, thời gian qua đã phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả, chia sẻ, đồng hành với Chính phủ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình thẩm tra, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và những vấn đề quan trọng khác trình Quốc hội tại Kỳ họp này, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu Quốc hội.

Bảo đảm việc triển khai đồng bộ các luật, nghị định, thông tư

Phát biểu khai mạc và kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tiếp theo thành công của Hội nghị Trung ương 3 vừa bế mạc, Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng để rà soát tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định việc rà soát các nội dung trình Kỳ họp này của Quốc hội đã được các cơ quan tiến hành từ sớm, từ xa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chính phủ, trong đó có việc tổ chức các cuộc họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, có nhiều văn bản phân công cụ thể cho các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng để chuẩn bị cho Kỳ họp.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự chủ động của các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, thường xuyên trao đổi, kịp thời xin ý kiến để tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, toàn diện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan chủ trì phải trình dự thảo nghị định, thông tư kèm theo các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ các luật, nghị định, thông tư từ Trung ương đến địa phương.

Khẳng định công tác phối hợp rất tốt giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hội nghị thống nhất bổ sung nội dung về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào chương trình Kỳ họp, cùng với nội dung về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với việc sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tích cực, khẩn trương hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin, đảm bảo tiến độ chuẩn bị, đồng thời đặt lên hàng đầu chất lượng các hồ sơ; lưu ý bố trí chương trình Kỳ họp phù hợp để các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ cũng đã chủ động từ sớm, từ xa chỉ đạo UBND TP. Hà Nội, các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị Kỳ họp; yêu cầu cần tiếp tục đổi mới công tác chuẩn bị để Kỳ họp diễn ra thật sự nghiêm túc, bài bản, khoa học, đảm bảo yêu cầu đề ra.