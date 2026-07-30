Từ Excel đến phần mềm kế toán: Hành trình chuyển đổi của nhiều doanh nghiệp tại Huế

Chị Trần Thị Minh, chủ một cửa hàng đặc sản Huế trên đường Phan Đình Phùng, kể: "Mùa cao điểm, tôi bán được cả trăm đơn hàng mỗi ngày. Cuối tháng, kế toán ngồi cặm cụi gõ Excel suốt ba ngày mới xong. Mà gõ xong thì tôi chẳng dám tin vào số liệu vì hôm trước đã phát hiện sai mất hai chỗ."

Không chỉ riêng chị Minh, nhiều doanh nghiệp tại Huế đang đối mặt với tình trạng tương tự. Thành phố du lịch với hàng trăm khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm - nơi mà mỗi giao dịch đều cần hóa đơn, mỗi ngày đều có dòng tiền ra vào - đang chịu áp lực kép từ quy định mới và đặc thù kinh doanh mùa vụ.

Từ Excel đến phần mềm: hành trình không dễ dàng

Anh Nguyễn Văn Phúc, quản lý một homestay ở Kim Long, nhớ lại: "Trước Covid, tôi dùng sổ giấy. Rồi chuyển sang Excel. Đến năm ngoái, tôi phát điên vì phải nhập hóa đơn từ ba máy POS khác nhau, cộng thêm bán hàng online, Grab, Shopee. Mỗi kênh một kiểu, cuối tháng tổng hợp số liệu như đi tra tấn."

Đó là câu chuyện của rất nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Huế. Khi các quy định về hóa đơn điện tử và chế độ kế toán thay đổi từ đầu năm 2026, áp lực càng đẩy lên cao. Nhiều người đã nhận ra rằng việc tự mày mò Excel hay dùng nhiều phần mềm rời rạc không còn là lựa chọn khôn ngoan. Việc tìm hiểu và mua phần mềm kế toán phù hợp đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

EasyBooks - Giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp Huế lựa chọn

Trong bối cảnh quy định kế toán, thuế liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp tại Huế đang ưu tiên lựa chọn các phần mềm kế toán có khả năng tự động hóa nghiệp vụ và cập nhật chính sách kịp thời. Trong số đó, EasyBooks là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tin dùng.

Với hơn 16 phân hệ, phần mềm kế toán EasyBooks giúp quản lý tập trung các nghiệp vụ từ mua hàng, bán hàng, kho, tài sản, tiền lương đến báo cáo tài chính trên cùng một nền tảng trực tuyến. Phần mềm còn tự động lấy hóa đơn, nhập liệu chứng từ, lập báo cáo và cảnh báo sai sót, giúp kế toán giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công.

Bên cạnh đó, EasyBooks thường xuyên cập nhật theo các quy định mới về kế toán và thuế, đồng thời kết nối với hóa đơn điện tử và ngân hàng điện tử để tự động đồng bộ dữ liệu, đối soát giao dịch và sinh chứng từ kế toán.

Anh Phúc, chủ một doanh nghiệp tại Huế, chia sẻ: "Trước đây cuối tháng tôi phải tổng hợp số liệu từ nhiều file Excel. Giờ chỉ cần mở điện thoại là có thể theo dõi doanh thu, công nợ và dòng tiền của doanh nghiệp."

Theo chị Minh, chủ doanh nghiệp dịch vụ tại Huế:"Điều tôi hài lòng nhất là phần mềm được cập nhật kịp thời khi có quy định mới về kế toán, thuế. Nhờ vậy, công việc của bộ phận kế toán ổn định hơn và doanh nghiệp cũng yên tâm trong quá trình vận hành. Mức chi phí chỉ từ 125.000 đồng/tháng cũng khá phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ."

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi lựa chọn phần mềm kế toán?

Từ thực tế triển khai tại nhiều doanh nghiệp, việc lựa chọn phần mềm kế toán không chỉ phụ thuộc vào chi phí mà còn cần xem xét mức độ phù hợp với mô hình hoạt động và khả năng đáp ứng lâu dài.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp nên ưu tiên trải nghiệm phiên bản dùng thử để đánh giá giao diện, tính năng và quy trình vận hành trước khi quyết định. Đồng thời, cần xác định rõ nhu cầu quản lý của mình, như quản lý hóa đơn, công nợ, giá thành hay báo cáo tài chính, để lựa chọn giải pháp phù hợp thay vì đầu tư vào những tính năng không cần thiết.

Bên cạnh đó, việc tham khảo kinh nghiệm từ các doanh nghiệp cùng ngành đã mua phần mềm kế toán cũng là một kênh thông tin hữu ích. Ngoài yếu tố công nghệ, chất lượng dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp cũng cần được cân nhắc, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi dữ liệu, đào tạo người dùng hoặc xử lý các vướng mắc phát sinh.

Trong bối cảnh chính sách kế toán và thuế tiếp tục được cập nhật, việc chủ động lựa chọn một giải pháp phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường pháp lý.