Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp công dân tại xã Phú Lộc

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố lắng nghe những vấn đề người dân kiến nghị

Tham dự buổi tiếp công dân có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố; lãnh đạo xã Phú Lộc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo phản ánh của người dân, chợ Cầu Hai cũ đã di dời hơn 20 năm, tiểu thương đã chuyển sang buôn bán ở chợ mới. Tại khu vực chợ cũ, huyện Phú Lộc và thị trấn Phú Lộc trước đây có phương án quy hoạch công viên cây xanh. Tuy nhiên, hiện nay, khu vực này nhếch nhác, không gian sống của nhiều hộ dân xuống cấp, cảnh quan môi trường bị ảnh hưởng. Do vậy, người dân đề nghị thành phố, chính quyền địa phương cần quan tâm phương án chỉnh trang đô thị, bố trí tái định cư di dời người dân.

Người dân cũng kiến nghị thành phố, các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm tăng cường hệ thống điện chiếu sáng và mở rộng, xử lý những đoạn cua gấp, khuất tầm nhìn ở một số vị trí hẹp trên Quốc lộ 49B qua khu vực xã Lộc Bình cũ (nay thuộc xã Phú Lộc); mong muốn thành phố quan tâm nguồn kinh phí xây dựng tuyến đường Đoàn Trọng Truyến (nối dài từ đèo Mũi Né về xã Lộc Bình cũ) và xây cầu qua các vị trí ngầm tràn hiện tại trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông mùa mưa lũ và thuận lợi để tàu thuyền vào tránh trú bão; quan tâm các dự án phát triển du lịch tại địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo sinh kế cho người dân…

Ngoài ra, người dân phản ánh tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép bằng kích điện, giã cào ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản trên đầm phá; đề nghị mở rộng cống thoát nước trên Quốc lộ 1 để tránh gây ngập lụt…

Sau khi tiếp nhận thông tin và nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu phương án giải quyết theo quy định.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung ghi nhận các ý kiến cử tri, hoan nghênh nhiều ý kiến thiết thực với mong muốn xây dựng, đóng góp cho quê hương. Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung thông tin thành phố rất quan tâm đầu tư, xây dựng, triển khai các dự án nhằm phát triển thành phố nói chung, mỗi địa phương nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay, xã, phường nào cũng có nhu cầu các dự án đầu tư, xây dựng. Trong khi đó, vấn đề đặt ra là đầu tư phải có hiệu quả, làm sao để các dự án đảm bảo hiệu quả về kinh tế, xã hội, các vấn đề dân sinh… do đó phải cân đối, triển khai theo thứ tự ưu tiên.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng tham gia giải trình các vấn đề tài buổi tiếp công dân

Đối với vấn đề chỉnh trang, quy hoạch ở khu chợ Cầu Hai cũ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung đề nghị xã Phú Lộc cần chủ động phát huy trách nhiệm của địa phương, tính toán, bố trí nguồn lực chỉnh trang đô thị đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, tránh nguy cơ xảy ra các vấn đề tệ nạn. Chính quyền địa phương cần bàn sớm, có phương án điều chỉnh quy hoạch hợp lý; có thể chỉnh trang tại chỗ phù hợp nguồn lực của địa phương và sớm để người dân yên tâm.

Đối với phản ánh liên quan cống thoát nước trên Quốc lộ 1, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung đề nghị xã rà soát toàn tuyến những khu vực hay ngập lụt, thống kê các cống nhỏ hay ngập lụt đề xuất lên để các sở tham mưu thành phố kiến nghị lên các bộ, ngành, đơn vị liên quan…

Đối với vấn đề khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Đình Trung đề nghị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầm phá; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị rà soát quy định về quản lý nhà nước, quản lý khai thác về diện tích mặt nước, đánh giá thực trạng, tham mưu thực hiện các quy định đã ban hành; rà soát, bổ sung ban hành các quy định mới phù hợp; chú trọng bảo vệ hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Ngoài ra, địa phương phải có kế hoạch phối hợp các lực lượng ra quân đồng loạt xử lý các đối tượng khai thác thủy sản kiểu tận diệt…