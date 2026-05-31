Giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, tuyệt đối không né tránh

Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa; GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, đồng thời báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Trên tinh thần thẳng thắn, cử tri phường Thuận Hóa đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh thực tiễn. Trong đó, lĩnh vực đất đai và hạ tầng đô thị tiếp tục là “điểm nóng” được quan tâm nhất, cụ thể như: tiến độ giải phóng mặt bằng số 5 Nguyễn Trường Tộ (để mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Ninh) và di dời dân cư tại số 3 Lê Lợi; việc di dời mồ mả trong khu dân cư để tạo mỹ quan; phương án xử lý cơ sở 145 Phan Đình Phùng (nhà thờ bà Từ Cung) đang xuống cấp, gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các giải pháp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe; đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường lập lại trật tự đô thị, quản lý vỉa hè; làm vỉa hè một số tuyến đường lớn; nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập; phân cấp, phân quyền cho cấp xã, phường triệt để hơn; nhanh chóng xử lý các tài sản, đất công sau sáp nhập; quan tâm đến thiết chế văn hóa khi hình thành các tổ dân phố mới sau sáp nhập…

Cử tri phường Thuận Hóa đề đạt ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND thành phố

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng các đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát để giải quyết triệt để các vướng mắc từ cơ sở.

Trực tiếp trao đổi với bà con, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri phường Thuận Hóa. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố: Vấn đề nào thuộc thẩm quyền và có thể giải quyết được thì phải trả lời rõ ràng, thực hiện dứt điểm; những việc chưa thể xử lý ngay do vướng quy định pháp luật hoặc vượt thẩm quyền thì phải nói rõ nguyên nhân, lộ trình, tuyệt đối không né tránh trách nhiệm hay trả lời chung chung.

Đối với các kiến nghị cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ ngay cho người dân. Những nội dung còn lại, đồng chí giao các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.