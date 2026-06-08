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ClockThứ Ba, 09/06/2026 17:22

Xử lý đối tượng gây rối tại Công viên Lý Tự Trọng

HNN.VN - Chiều 9/6, Công an phường Thuận Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Phòng Quản lý đô thị - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường và Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố kịp thời khống chế một đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khuôn viên Công viên Lý Tự Trọng, trên đường Lê Lợi.

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Các lực lượng chức năng kịp thời xử lý đối tượng (mặc áo màu đen) gây rối tại Công viên Lý Tự Trọng 

Theo thông tin ban đầu, đối tượng đã có hành vi chặt cây xanh trong khuôn viên công viên, làm cây gãy đổ và gây hư hỏng một hộp đèn chiếu sáng công cộng. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, sinh hoạt tại khu vực công cộng.

Qua xác minh, đối tượng được xác định là Hồ Nhật Phong (sinh ngày 22/8/1992), trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi vi phạm, đồng thời lập hồ sơ ban đầu để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Sau khi khống chế đối tượng, các đơn vị đã tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm góp phần bảo vệ tài sản công, giữ gìn cảnh quan đô thị và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

NGỌC KHÁNH
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