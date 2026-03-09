Đồng thuận từ nghị trường đến đời sống

Cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế

Niềm tin từ những quyết sách lớn

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác lập pháp, phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế đặc thù cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri ở Huế, nhiều ý kiến cho rằng các quyết sách lần này không chỉ mang tính định hướng chiến lược mà còn trực tiếp chạm đến những vấn đề của đời sống hằng ngày. Cử tri các địa phương bày tỏ đồng tình với các chính sách hỗ trợ sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân thông qua sửa đổi các luật thuế. Đồng thời, đánh giá cao việc Quốc hội ban hành các nghị quyết về phát triển văn hóa, cơ chế xử lý các dự án tồn đọng kéo dài và tăng cường giám sát quản lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Việc Quốc hội dành sự quan tâm đến những lĩnh vực như môi trường, đất đai, đầu tư công, bảo hiểm y tế hay cải cách bộ máy hành chính cho thấy tinh thần hành động quyết liệt, hướng đến hiệu quả thực chất”, cử tri Huỳnh Thị Lài, phường Phú Bài nói.

Điểm nổi bật tại các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp là không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Sự đồng thuận của người dân không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ các chủ trương lớn mà còn thể hiện qua tinh thần chủ động tham gia góp ý để hoàn thiện chính sách.

Nhiều ý kiến cử tri cũng liên hệ trực tiếp với thực tiễn địa phương, kiến nghị về các vấn đề hạ tầng và dân sinh, nhất là những nội dung sát sườn với đời sống như giải pháp hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường sau thu hoạch; đồng thời có giải pháp căn cơ cho bài toán “được mùa mất giá, được giá mất mùa” của nông dân...

“Việc sớm khảo sát, đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ sông Hương trên địa bàn phường Kim Long được cho là cần thiết nhằm bảo vệ hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định lâu dài đời sống người dân địa phương”, cử tri Nguyễn Thị Thu Thủy (phường Kim Long) kiến nghị.

Chủ trương phải đi vào cuộc sống

Điều dễ nhận thấy tại các cuộc tiếp xúc cử tri lần này là niềm tin của người dân luôn đi kèm với kỳ vọng rất rõ ràng về hiệu quả thực thi.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng, đặc biệt là việc sử dụng hiệu quả các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm tránh lãng phí”, cử tri Nguyễn Văn Thắng (phường An Cựu) đề xuất.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính sách tại cơ sở để các nghị quyết của Quốc hội thực sự đi vào cuộc sống.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế, qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, khoảng cách giữa người dân với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước ngày càng được rút ngắn. Qua đó, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được giải quyết thỏa đáng hơn. Ở chiều ngược lại, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng được tuyên truyền đầy đủ đến Nhân dân để triển khai hiệu quả trong thực tế.

Việc Quốc hội dành nhiều thời gian cho công tác lập pháp ngay từ đầu nhiệm kỳ được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Các đại biểu Quốc hội TP. Huế cũng tham gia tích cực vào quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến tại nghị trường với 28 lượt phát biểu tại tổ và hội trường. Nhiều góp ý đã được tiếp thu vào các dự thảo luật, nghị quyết. Điều đó không chỉ cho thấy vai trò, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH thành phố mà còn góp phần đưa tiếng nói của cử tri Huế đến gần hơn với các quyết sách của Quốc hội.