Đồng thuận, trách nhiệm vì một nhiệm kỳ phát triển mới

Công tác niêm yết danh sách cử tri được các địa phương chuẩn bị chu đáo

Công bố danh sách chính thức người ứng cử

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Huế đang bước vào giai đoạn cao điểm. Từ công tác hiệp thương, lập danh sách chính thức người ứng cử đến chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát cử tri, mọi phần việc được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử sẽ là diễn đàn dân chủ để người ứng cử trình bày chương trình hành động, đồng thời để cử tri tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu thực sự “đủ đức, đủ tài”, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thành phố đã lập và công bố danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 4 đơn vị bầu cử (bầu 9 đại biểu); 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (bầu 53 đại biểu tại 14 đơn vị bầu cử); và 1.343 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường (bầu 804 đại biểu tại 228 đơn vị bầu cử). Cơ cấu, thành phần người ứng cử bảo đảm tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số theo đúng định hướng; trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ có trình độ đại học và trên đại học chiếm đa số.

Cùng với đó, toàn thành phố đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu tại 40/40 xã, phường; tổng số cử tri được rà soát, cập nhật khoảng 1.014.768 người. Việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng thời gian, tạo điều kiện để Nhân dân theo dõi, kiểm tra, kịp thời phản ánh nếu có sai sót, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân theo luật định.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khẳng định: “Hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp quan trọng để từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đây cũng là diễn đàn dân chủ để cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng và trao đổi thẳng thắn với người ứng cử”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp nào sẽ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó chủ trì. Việc vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng quy định của Luật Bầu cử; các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên không được vận động cho bất kỳ người ứng cử nào. Người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thực hiện quyền vận động tại đơn vị đó, bảo đảm sự công bằng giữa các ứng cử viên.

Cử tri đóng góp ý kiến và nêu nguyện vọng của mình tại các buổi tiếp xúc vận động bầu cử

Sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Song song với công tác hiệp thương và vận động bầu cử, thành phố đặc biệt chú trọng rà soát, quản lý chặt chẽ danh sách cử tri, không để trùng lặp, bỏ sót. Các địa phương quan tâm đến những nhóm cử tri đặc thù như cử tri đi làm ăn xa, sinh viên, công nhân lao động, người cao tuổi, người khuyết tật, cử tri đang điều trị tại cơ sở y tế… Đồng thời, chuẩn bị phương án thùng phiếu lưu động khi cần thiết nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Công tác tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh điện tử trong lập danh sách cử tri được triển khai đồng bộ; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”, tạo môi trường ổn định trước, trong và sau ngày bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Huế được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị đồng bộ, chặt chẽ. Với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và tinh thần làm chủ của Nhân dân, công tác chuẩn bị bầu cử tại Huế đang được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền và bảo đảm an ninh, Huế đang sẵn sàng cho một cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn. Cuộc bầu cử lần này sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri thành phố.