Trang nghiêm Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế

HNN.VN - Ngày 31/5 (15/4 Âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Từ Đàm (phường Thuận Hóa), trong niềm hân hoan của hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân thập phương.

Tham dự về phía chính quyền có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; tăng ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và đông đảo Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã cung tuyên Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Tiếp theo, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế đọc Diễn văn Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thông điệp đã nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đảng sinh, khẳng định giá trị trường tồn của giáo lý từ bi và trí tuệ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động. Theo đó, lời dạy của Đức Phật về từ bi, trí tuệ không chỉ là giải pháp cho việc kiến tạo hòa bình, xây dựng đoàn kết mà còn là nguồn sống tích cực, là nền tảng hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và cộng đồng.

GHPGVN kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi người con Phật cần thắp sáng tinh thần phụng sự nhân sinh, đem giáo lý từ bi và trí tuệ ứng dụng vào đời sống hằng ngày; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành; lan tỏa văn hóa yêu thương, tinh thần trách nhiệm và lối sống đạo đức trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, chư Tăng ni, Phật tử đồng tụng bài sám Khánh đản, Tứ hoằng thệ nguyện. Ban Nghi lễ thực hiện các nghi thức Đại lễ Phật đản truyền thống của Phật giáo cố đô.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế khép lại sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức do Đại đức Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự đọc.

Một số hình ảnh tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570:

 UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cùng lãnh đạo thành phố tham dự buổi lễ
 Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Tổ đình Từ Đàm

Mùa phật đản cũng là mùa sen, những đóa hoa sen tinh khiết được dâng lên đức Phật 
Có hàng trăm người tham gia tại lễ chính và hàng ngàn người theo dõi qua livestream  
 Gia đình phật tử cung kính đức Phật 
 Thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an 
 Quang cảnh buổi lễ nhìn từ trên cao 
Trang nghiêm đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Từ Đàm  

THÁI BÌNH - ĐÌNH HOÀNG
