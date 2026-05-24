Tháo gỡ các vấn đề dân sinh tại phường Thuận Hóa

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 5 cùng các đại biểu HĐND thành phố và phường Thuận Hóa.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố thời gian qua; đồng thời báo cáo một số nội dung trọng tâm dự kiến trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

Cử tri phường Thuận Hóa nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tập trung vào nhiều lĩnh vực như công tác quản lý đất đai; nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông và các tuyến kiệt xuống cấp; đảm bảo an toàn lưới điện; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đô thị; đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; cấp biển số nhà; cũng như các vấn đề liên quan đến nhà đất tại khu chung cư Đống Đa.

Nhiều cử tri cho rằng, một số tuyến đường và kiệt trên địa bàn hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, nhất là trong mùa mưa. Tình trạng hạ tầng điện chưa đồng bộ ở một số khu vực cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm quan tâm đầu tư, nâng cấp để đảm bảo đời sống sinh hoạt và mỹ quan đô thị...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm cũng như những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri đối với sự phát triển chung của địa phương. Lãnh đạo phường Thuận Hóa cho rằng, các ý kiến phản ánh không chỉ cho thấy những khó khăn, vướng mắc trong đời sống dân sinh mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 5 đề nghị UBND phường cùng các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, kiểm tra và tập trung xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để kiến nghị giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Đối với các nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, an toàn điện, cấp biển số nhà và quản lý đất đai, các đại biểu yêu cầu cần xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, công khai tiến độ để người dân theo dõi, giám sát.