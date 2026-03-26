Chuyện “gần dân, lắng nghe dân” ở Kim Trà

Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà Châu Viết Thành giải đáp kiến nghị trong một buổi tiếp xúc cử tri

Hiệu quả

Có dịp tham dự một vài buổi tiếp dân, tiếp xúc cử tri tại phường Kim Trà kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều dễ nhận thấy là không khí “trầm lắng” hơn so với trước, không còn quá nhiều tranh luận, phản biện gay gắt hay bày tỏ ức chế… Và sau những hội nghị như vậy, đa số người dân Kim Trà đều ra về với tâm trạng hài lòng, hay chí ít, là không thể hiện bức xúc do chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền mà chắc hẳn rất nhiều người từng chứng kiến, hoặc, có thể đã từng thể hiện ở những buổi tương tự.

Qua 2 - 3 lần, tôi "thắc mắc" với ông Nguyễn Đình Bằng - Bí thư Tổ dân phố An Thuận. Ông Bằng xác nhận không khí các buổi tiếp dân, tiếp xúc cử tri gần đây đúng là “hơi trầm” nhưng người dân lại vui, vì những kiến nghị được lãnh đạo chính quyền, đại biểu giải đáp, trả lời đi thẳng vào vấn đề, không dông dài, việc nào được thì nói được kèm lộ trình giải quyết, việc nào chưa giải quyết được thì giải thích rõ ràng, minh bạch, không né tránh, vòng vo, “nói cho có” để rồi quên.

Ông Nguyễn Đình Vy, người dân xóm 7, tổ dân phố An Thuận cho rằng, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân hiện nay có sự chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc “nghe dân nói”, chính quyền phường còn thể hiện quyết tâm trong hành động, giải quyết công việc nhanh chóng, dứt điểm. Hứa với dân là làm, làm quyết liệt, không chần chừ.

“Không chỉ trong tiếp xúc cử tri, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tại phường cũng có những chuyển biến tích cực. Dù khối lượng công việc tăng lên sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ vẫn đảm bảo giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ người dân tận tình. Điều này góp phần tạo dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, vì dân và là yếu tố giúp củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở”, ông Vy cho hay.

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử

Là Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND số 8 phường Kim Trà, trong quá trình tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND phường, ông Trần Anh Tuấn nhìn nhận:

“Thực tế cho thấy, vẫn còn những hạn chế nhất định ở một số buổi tiếp xúc cử tri. Một số ý kiến cử tri còn chung chung, thiếu đề xuất cụ thể. Ở chiều ngược lại, quá trình tổng hợp đôi khi thiên về ghi chép mà chưa chú trọng phân tích, đánh giá mức độ ưu tiên. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị có lúc chưa kịp thời, khiến cử tri còn băn khoăn”.

Từ đó, ông Tuấn đề xuất, trước hết, đại biểu HĐND cần chủ động nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn phụ trách, tự dự báo trước những vấn đề cử tri quan tâm để định hướng nội dung thảo luận. Điều này giúp các ý kiến phát biểu đi vào trọng tâm, tránh trùng lặp, lan man.

Phương pháp tổng hợp ý kiến cử tri cần được đổi mới theo hướng phân loại rõ ràng theo lĩnh vực; làm rõ nội dung cốt lõi, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể. Đặc biệt, cần nhấn mạnh những vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân để HĐND có cơ sở xem xét, giải quyết.

Một khâu không kém phần quan trọng là việc giám sát sau kỳ họp. Các tổ đại biểu cần tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị, kịp thời thông tin lại cho cử tri. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của người dân.

“Việc nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp HĐND cũng là yêu cầu cấp thiết. Mỗi đại biểu cần nghiên cứu kỹ tài liệu trước kỳ họp, chuẩn bị nội dung phát biểu gắn với thực tiễn địa phương, mạnh dạn nêu chính kiến và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi”, ông Tuấn đề xuất.

Trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với đại biểu HĐND ngày càng cao hơn. Và, những đề xuất của ông Trần Anh Tuấn cũng đáng để nghiên cứu, triển khai, qua đó giúp các đại biểu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao một số kỹ năng, như: Tổng hợp, phân tích, phản biện, đồng thời dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, giúp các kỳ họp HĐND tại địa phương thực chất hơn, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng minh bạch, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của người dân.