Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội

Tổ đại biểu số 10 tiếp xúc cử tri tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Tham dự buổi tiếp xúc tại xã Chân Mây - Lăng Cô có các đồng chí: Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; Lưu Đức Hoàn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND thành phố thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX; đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi với những kết quả đạt được, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề dân sinh; công tác quy hoạch, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai; giải quyết tình trạng đánh bắt thuỷ sản tận diệt; vấn đề vệ sinh môi trường…

Cử tri xã Chân Mây - Lăng Cô trình bày các kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Nhiều ý kiến cho rằng, xã Chân Mây - Lăng Cô nằm trong vùng kinh tế động lực phía nam, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có nhiều điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và thành phố, tuy nhiên, liên quan công tác quy hoạch, cần có những giải pháp quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, nhất là tình trạng quy hoạch treo để đảm bảo cuộc sống người dân. Thành phố cần đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường nông thôn, hoàn thiện tuyến đường trong khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đường liên thôn; đề nghị quan tâm kinh phí đầu tư, tôn tạo một số hạng mục xuống cấp ở đình làng Trung Kiền…

Đề xuất đầu tư hạ tầng đô thị, hệ thống thoát nước

Cùng ngày, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố gồm : ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; ông Hoàng Trọng Bửu, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa Xã hội, HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thủy Xuân.

Cử tri phường Thủy Xuân kiến nghị cần nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thủy Xuân có 11 ý kiến trao đổi, phần đông các ý kiến đều đồng tình và đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các cử tri cũng kiến nghị, thành phố cần quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thoát nước, hạ tầng công cộng, nhất là đầu tư hệ thống vỉa hè, nâng cấp bề mặt đường Lê Ngô Cát và đường Minh Mạng, tạo sự kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Thành phố cần tăng cường chỉ đạo, điều hành liên quan đến rà soát các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo sự minh bạch, khách quan trong công tác quản lý nhằm hạn chế xảy ra các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện.

Liên quan đến sắp xếp các tổ dân phố, các cử tri cho rằng, sau khi sắp xếp, quy mô dân số và diện tích của thôn/tổ tăng sẽ tạo áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Cử tri kiến nghị HĐND thành phố xem xét nâng mức phụ cấp hoặc hỗ trợ hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập để tương xứng với khối lượng công việc tăng thêm; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng, kịp thời về tài chính hoặc đào tạo nghề cho những cán bộ thôn, tổ phải nghỉ việc sau sắp xếp.

Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Lê Ngô Cát

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin kết quả xử lý đối với những vấn đề cử tri quan tâm thời gian qua. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố và các cơ quan chức năng, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX và theo dõi, đôn đốc giải quyết trong thời gian tới.

Kiến nghị chỉnh trang hai bờ sông An Cựu, khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường

Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu số 6 cũng có buổi tiếp xúc cử tri phường An Cựu. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri phường An Cựu đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Các ý kiến tập trung vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi; tình trạng ô nhiễm môi trường tại hói Cống Bạc do rác thải tồn đọng, dòng chảy chưa được khơi thông; việc xả rác trên tuyến kênh đào Nam sông Hương...

Cử tri cũng kiến nghị địa phương quan tâm chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu đoạn qua đường Phan Chu Trinh; xử lý tình trạng người dân lợi dụng cây cỏ um tùm để đổ rác gây mất mỹ quan; đồng thời có giải pháp nạo vét lòng sông nhằm cải thiện môi trường và nâng cao khả năng thoát nước.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại kiệt 106 Hải Triều; ùn tắc giao thông khu vực đình làng An Cựu; hoạt động kinh doanh, tập kết phế liệu tại kiệt 33 An Dương Vương ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri cũng đề nghị thành phố sớm nghiên cứu phương án di dời các khu mộ nằm xen lẫn trong khu dân cư.

Cử tri phường An Cựu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Chí Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thay mặt Tổ đại biểu ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường An Cựu đối với sự phát triển của địa phương. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Huế khóa IX, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Quan tâm việc khai thác tiềm năng du lịch tại Hóa Châu

Chiều 9/6, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 4 gồm: ông Phan Thanh Hải, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hóa Châu trước kỳ họp lần thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là đợt tiếp xúc được tổ chức theo hình thức đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Hóa Châu cùng tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại biểu báo cáo, cử tri phường Hóa Châu bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến giao thông trên địa bàn nhằm tạo điều kiện kết nối các điểm đến, phát triển du lịch cộng đồng và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương.

Cử tri cũng mong muốn các cấp, ngành nghiên cứu hình thành các tour, tuyến du lịch gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của vùng đất Hóa Châu, tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch.

Phố cổ Bao Vinh, một trong những điểm đến giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của phường Hóa Châu

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất việc đặt tên đường cần gắn với các yếu tố lịch sử, văn hóa của địa phương nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và nâng cao nhận thức cộng đồng về lịch sử vùng đất Hóa Châu.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 4, ông Phan Thanh Hải ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; các kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thường lệ lần thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX.