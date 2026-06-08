Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Các đại biểu lắng nghe đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu ý kiến tại phiên trọng thể Đại hội.

Dự Đại hội, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Về dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng ủy, thành ủy, tỉnh ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và gần 600 đại biểu.

Phần lớn chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, nhận thức chính trị, trình độ, năng lực và kỹ năng sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn được khơi dậy; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện; vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định.

Với tinh thần tự phê bình nghiêm túc và trách nhiệm cao trước cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII.

Đồng thời, trên cơ sở nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, Đại hội sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, bảo đảm phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước.

Đại hội sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo, giữ vai trò nền tảng, có đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, mà quan trọng hơn là xác định phương hướng, giải pháp đột phá để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

Ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam cũng như bà con nông dân cả nước giai đoạn vừa qua, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý tới các mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng đã xác định rõ như phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn hiện đại; nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện...

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, đồng chí đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khắc phục bệnh hình thức, hành chính hóa; lấy nông dân làm trung tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Các cấp Hội Nông dân cả nước cần triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề, phát triển kinh tế tập thể; tăng cường phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy các phong trào thi đua, mở rộng đối thoại, lắng nghe ý kiến nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

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