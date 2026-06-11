Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những câu chuyện gần gũi

Thí sinh Nguyễn Tiến Vinh, Văn phòng Đảng ủy Vinh Lộc gây ấn tượng trong trang phục truyền thống và trình bày về phát huy nghệ thuật bài chòi

Kể bằng câu chuyện của địa phương

Gần đây, các địa phương, ban, ngành trên địa bàn thành phố Huế tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Điểm nổi bật từ các hội thi chính là sự thay đổi trong cách tiếp cận nghị quyết. Nhiều chuyên đề tại các cuộc thi đã cụ thể hóa nghị quyết sát với thực tiễn.

Giành giải Nhất Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy UBND thành phố Huế tổ chức, thí sinh Trần Thị Hà Trang, Đảng bộ Đại học Huế lựa chọn chuyên đề về phát huy bản lĩnh chính trị và khát vọng đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII.

Hà Trang chia sẻ: “Đối với một tuyên truyền viên là giảng viên, tôi nhận thấy phải đưa hơi thở của một Huế đang đổi mới vào công tác giáo dục lý luận chính trị, gắn kiến thức với thực tiễn đời sống. Trong kỷ nguyên số, giáo dục lý luận không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà cần bồi đắp niềm tin, năng lực phản biện, giúp sinh viên nhận diện thông tin sai lệch, nâng cao bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân trên không gian mạng, qua đó hình thành thế hệ trí thức trẻ sẵn sàng cống hiến”.

Ở cấp cơ sở, sự đổi mới trong tuyên truyền nghị quyết được thể hiện rõ qua phần dự thi của Nguyễn Bá Thiên Lộc, Phó Bí thư Đoàn phường, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, phường Hương An. Với chuyên đề về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thí sinh cụ thể hóa các nội dung như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay tiếp cận thông tin trên môi trường số một cách gần gũi. Cách tiếp cận này giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người lớn tuổi dễ hiểu, dễ áp dụng và thấy rõ chuyển đổi số bắt đầu từ những việc làm hằng ngày.

Ở xã Vinh Lộc, thí sinh Nguyễn Tiến Vinh, Văn phòng Đảng ủy xã lựa chọn câu chuyện bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi gắn với xây dựng thương hiệu văn hóa địa phương. Chuyên đề dự thi đề xuất đưa bài chòi vào trường học, gắn với du lịch và quảng bá trên nền tảng số.

Điểm chung của nhiều chuyên đề là không dừng ở việc “học nghị quyết” mà hướng tới “thực hiện nghị quyết”. Từ các phần thi có thể thấy sự chuyển dịch từ truyền đạt nội dung sang giải thích vấn đề; từ phổ biến chủ trương sang tìm giải pháp thực hiện chủ trương. Đó không chỉ là sự đổi mới trong cách làm bài dự thi mà còn phản ánh yêu cầu ngày càng rõ nét đối với đội ngũ làm công tác tư tưởng hiện nay.

Kiến tạo đồng thuận

Phát biểu tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, đồng chí Lê Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố cho rằng, công tác tuyên truyền gắn với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Hội thi không chỉ nhằm lựa chọn những cá nhân có kỹ năng thuyết trình tốt mà còn giúp các cấp ủy nhìn nhận thực chất chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở, từ đó có giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ trong giai đoạn mới. Quan trọng hơn, đây là dịp phát hiện những cách làm sáng tạo, những phương thức truyền đạt mới để nhân rộng trong toàn hệ thống chính trị.

Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hay triển khai các chủ trương mới của Trung ương cần được giải thích kịp thời để tạo sự đồng thuận. Vì vậy, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ là người truyền tải thông tin mà còn phải trở thành cầu nối giữa chủ trương của Đảng với thực tiễn đời sống; giữa chính quyền với người dân; giữa nghị quyết với hành động.

Tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là một giải pháp quan trọng nhằm đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thông qua hội thi, nhiều cách làm mới, mô hình sáng tạo và phương thức tuyên truyền hiệu quả được phát hiện, nhân rộng.

Trong giai đoạn phát triển mới, thước đo của công tác tuyên truyền là mức độ nghị quyết được chuyển hóa thành nhận thức, sự đồng thuận và hành động trong thực tiễn. Khi nghị quyết được kể bằng ngôn ngữ của cuộc sống, người báo cáo viên không chỉ là người truyền đạt chủ trương mà đang trở thành những hạt nhân kiến tạo đồng thuận xã hội.