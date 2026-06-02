Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trước kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phong Phú. Ảnh: Song Minh

Ngày 11/6, Tổ đại biểu số 1 và số 6 HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri các phường Phong Phú, Thuận An và Dương Nỗ. Tại các hội nghị, đại biểu HĐND thành phố thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND thành phố thời gian qua, đồng thời lắng nghe, giải trình nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân trước thềm Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX.

Nhiều kiến nghị về hạ tầng, an sinh

Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố gồm ông Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các Thành uỷ viên: Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Tài Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền và Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Võ Văn Chí Công, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phong Phú.

Cử tri phường Phong Phú bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển của thành phố thời gian qua. Ảnh: M.Văn

Tại hội nghị, cử tri phường Phong Phú bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển của thành phố thời gian qua, đồng thời phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí hoàn thiện tuyến đường liên tổ dân phố từ Kế Môn đến Thanh Hương Lâm; nâng cấp Tỉnh lộ 22, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành có chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do đợt lũ lụt cuối năm 2025; sớm khắc phục tuyến đường nội đồng Đông Tây Ô Lâu, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất; xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ tại tổ dân phố Giáp Nam; hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và tăng cường quản lý việc lắp đặt các trạm BTS theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết của cử tri và khẳng định các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp HĐND thành phố, đồng thời đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Mong được đầu tư phát triển kinh tế biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Thuận An, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố gồm các ông: Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6; Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Đoàn Hữu Hào Vinh, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Dương Nỗ. Ảnh: Tâm Anh

Theo báo cáo, nhiều vấn đề được cử tri phường Thuận An phản ánh trước đây đang được thành phố chỉ đạo xử lý như nâng cấp tuyến đường Đoàn Trực, Hoàng Sa; tháo gỡ vướng mắc đấu nối một số tuyến đường nội thị với Quốc lộ 49; triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Cử tri kiến nghị sớm bố trí chi nhánh đăng ký đất đai thuận tiện cho người dân giao dịch; có phương án sử dụng hiệu quả trụ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cũ; tăng cường xử lý rác thải khu vực cửa biển sau mùa mưa lũ.

Trong lĩnh vực giáo dục và chuyển đổi số, người dân cho rằng đang xảy ra tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng, thiếu biên chế giáo viên và đề nghị đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tập trung vào phát triển kinh tế biển và hạ tầng nghề cá. Cử tri cho biết luồng lạch khu vực cảng cá Thuận An mở rộng đang bị bồi lấp, khiến nhiều tàu công suất lớn không thể cập cảng mới. Bên cạnh đó, tình trạng chậm chi trả hỗ trợ nhiên liệu và thiếu lao động đi biển cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản; đề nghị thành phố có giải pháp khơi thông luồng lạch, hỗ trợ ngư dân và tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết, công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang được địa phương đặc biệt quan tâm. Thời gian tới, phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khai thác thủy sản theo hướng bền vững, không tận diệt nguồn lợi tự nhiên.

Đề xuất quan tâm về hạ tầng giao thông

Tại phường Dương Nỗ, Tổ đại biểu số 6 và chính quyền địa phương đã làm rõ các nội dung liên quan đến nâng cấp Tỉnh lộ 2, xử lý sạt lở bờ kè sông Phổ Lợi và sông Hương…

Cử tri phường Dương Nỗ tiếp tục kiến nghị quan tâm hệ thống thoát nước, xử lý các điểm đen giao thông trên Tỉnh lộ 2. Ảnh: Phong Anh

Tuy nhiên, cử tri tiếp tục kiến nghị quan tâm hệ thống thoát nước, xử lý các điểm đen giao thông trên Tỉnh lộ 2; nâng cấp các tuyến đường liên tổ dân phố; hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai và có định hướng phát triển kinh tế địa phương phù hợp trong thời gian tới…

Trước những ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo địa phương đã giải thích, làm rõ thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền trên tinh thần vì quyền lợi người dân. Đại diện Tổ đại biểu số 6 khẳng định, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các cơ quan chức năng phải trả lời rõ ràng, giải quyết dứt điểm; những nội dung chưa thể xử lý ngay cũng phải thông tin cụ thể nguyên nhân và lộ trình thực hiện.

Các kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.