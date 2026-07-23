Đón đọc Huế ngày nay phát hành thứ Ba, ngày 28/7

Trang nhất Huế ngày nay ra ngày 28/7

Đây cũng là nội dung tâm điểm ở trang 2. Nổi bật trong đó là hoạt động của lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; đến thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh... Hoạt động này không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn khơi dậy lòng tự hào, ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trang Thời sự - Chính trị Huế ngày nay ra ngày 28/7

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trên trang 3, tác giả Hải Thuận có bài viết: “Điểm tựa của người lao động” khắc họa hành trình ý nghĩa và thiết thực của các cấp Công đoàn thành phố Huế trong sứ mệnh đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, việc lựa chọn tổ hợp môn ở cấp trung học phổ thông có vai trò rất quan trọng. Đây cũng là bước đi chiến lược trong việc định danh năng lực cá nhân cho hành trình học đại học và tương lai việc làm sau này của mỗi cá nhân. Thế nên, mỗi học sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn tổ hợp môn học cho bậc học này. Đây cũng là thông điệp mà tác giả Minh Hiền muốn nhắn nhủ qua bài viết “Cân nhắc kỹ khi chọn tổ hợp môn lớp 10” ở mục Giáo dục trên trang 5.

Ở trang đời sống, tác giả Khánh Chu có bài viết: “Rời bản làng khoác áo công nhân” kể về hành trình của những lao động ở vùng núi Nam Đông dám từ bỏ nương rẫy để trở thành công nhân Công ty cổ phần Kim Sora. Với sự chịu khó, không ngừng học hỏi, cầu tiến, họ dần thích nghi với môi trường sản xuất công nghiệp và có cuộc sống tốt hơn hơn nhờ có nguồn thu nhập ổn định.

Huế ngày nay ra số thứ Ba, ngày 28/7 còn có nhiều thông tin hấp dẫn khác. Kính mời quý độc giả quan tâm đón đọc!