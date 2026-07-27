Tri ân các gia đình liệt sĩ trong lực lượng bộ đội biên phòng

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố thành kính dâng hương trước anh linh liệt sĩ Lê Đình Tư

Đoàn công tác Ban Chỉ huy BĐBP thành phố do Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn, đến dâng hương tại nhà riêng gia đình các liệt sĩ Nguyễn Gia Phúc tổ dân phố Dạ Lê, Phường Vĩ Dạ và Lê Đình Tư tổ dân phố Chiết Bi, phường Hương Thủy, đã anh dũng hy sinh, khi cùng cán bộ, chiến sĩ và những con tàu Hải đội 2 Biên phòng lao vào sóng dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trong cơn lũ lịch sử năm 1999; thăm hỏi, tặng quà thân nhân các liệt sĩ.

Thừa ủy quyền Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đến dâng hương tại nhà riêng và thăm hỏi tặng quà thân nhân các liệt sĩ Lê Hòa Bình ở xã A Lưới 4; Lê Thanh Khang ở xã A Lưới 2.

Nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao và đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP còn tổ chức các hoạt động chính sách ý nghĩa khác. Thông qua các hoạt động, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP thành phố và Nhân dân khu vực biên giới giữ vững, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, quân đội và BĐBP.